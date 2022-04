WDF WK darts | Veenstra schrijft historie door record Van Barneveld uit boeken te gooien

Het WK in de befaamde Lakeside is dit jaar nieuw leven ingeblazen onder de noemer WDF WK darts en is daarmee de opvolger van het WK dat tussen 1986 en 2020 werd georganiseerd door de inmiddels ter ziele gegane BDO.

De WDF kan nu al pochen met een nieuw record en dat allemaal dankzij Veenstra, die in de achtste finales met 3-0 te sterk was voor zijn jonge tegenstander Luke Littler. De vijftienjarige Littler slaagde erin om de eerste ronde te overleven en werd daarmee de jongste winnaar ooit van een WK-wedstrijd.

WDF WK darts | Veenstra gooit een mooie finish van maar liefst 164

Van Barneveld

De records volgen elkaar dus in rap tempo op en het record van beste gemiddelde ooit op de Lakeside is vanaf nu in bezit van Veenstra, die in de eerste set direct een 164-finish demonstreerde en amper een pijl op een dubbel leek te kunnen missen.

Dit was aan het einde van de rit – na drie sets – goed voor een gemiddelde van 104,91, waarmee Barney zijn in 2004 neergezette record uit handen moest geven. Veenstra is na twee wedstrijden nog zonder setverlies, maar het gaat er bij de laatste acht wel om spannen.

Veenstra – bijnaam Flyers – stuit dan namelijk op Brian Raman uit België, die als eerste is geplaatst.

WDF WK darts | Veenstra onderweg naar beter gemiddelde dan Van Barneveld

WDF WK darts | Interview met Veenstra na verbreken van record Van Barneveld

