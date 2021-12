Extreme E | Team Hamilton moet nu Team Rosberg voorrang verlenen in strijd om titel

Net als met Max Verstappen ging de titelstrijd tussen Hamilton en Rosberg in de Formule 1 tijdens seizoen 2018 gepaard met meerdere botsingen, waarna Rosberg in Abu Dhabi aan het langste eind trok.

Tot ieders verbazing kondigde Rosberg korte tijd later zijn vertrek aan uit de Formule 1, waarna hij zich onder meer richtte op een team in de Extreme E. Niet zonder succes, zo blijkt nu. Team Rosberg is kampioen geworden ten koste van Team Hamilton.

Dorset

Rosberg X Racing finishte als vierde tijdens de Jurassic X-Prix in Dorset, maar dat was precies genoeg om de winst van X44 niets waard te laten zijn. Molly Taylor en Johan Kristoffersson zijn kampioen op basis van meer overwinningen gemeten over het hele seizoen.

De ontknoping zorgde uiteraard voor grote blijdschap in het kamp-Rosberg. Behalve Rosberg en Hamilton is er trouwens met Jenson Button nog een oud-wereldkampioen Formule 1 actief in de Extreme E.