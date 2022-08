Formule E | Vandoorne volgt in Seoul De Vries op als wereldkampioen

Het kampioenschap Formule E bestaat al langer, maar dit was het tweede seizoen waarin een officiële FIA-wereldtitel op het spel stond. De eer van eerste wereldkampioen ging naar De Vries, maar hij kende te veel minnen dit seizoen om zijn titel te prolongeren.

Vandoorne was juist het toonbeeld van consistentie met maar liefst acht podiumplekken verspreid over het seizoen. Anderen wonnen meer races, maar de Mercedes-coureur stond het vaakst op het podium en verzamelde op die manier de meeste punten.

Mercedes vertrekt

Het was de laatste weken slechts een kwestie van tijd voordat Vandoorne tot kampioen zou worden gekroond, maar hij moest toch nog veel geduld hebben en pas na de laatste race was hij helemaal zeker van de wereldtitel. Hoewel het even duurde, lijkt het de enige juiste en terechte uitkomst.

Edoardo Mortara won in Seoul de laatste E-Prix van het seizoen, Vandoorne werd tweede en Jake Dennis tikte als derde aan. Robin Frijns eindigde als vierde, terwijl De Vries de finishvlag niet zag als gevolgd van een aanrijding.

Overigens gaat er in seizoen 2022/2023 van alles veranderen in de Formule E. Van compleet nieuwe auto’s tot het vertrek van kampioensteam Mercedes. Ook achter de aanwezigheid van De Vries staan vraagtekens. Hij hoopt stiekem op een stoeltje bij Williams in de Formule 1 en wellicht zijn er nog andere opties voor 2023.

