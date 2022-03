De Formule 1-teams komen deze week in Bahrein bij elkaar om belangrijke voorbereidingen te treffen op het nieuwe seizoen. De auto’s zijn flink veranderd in aanloop naar een seizoen waarin allerlei nieuwe regels van kracht worden en daarom is elke testkilometer van het grootste belang.

Haas moet helaas voor het team kilometers inleveren, omdat de vracht te laat in Manama arriveerde. Dit alles gebeurde buiten de schuld om van Haas, dat het slachtoffer werd van een kapot vliegtuig elders waardoor de vracht in eerste instantie bleef staan en niet meegenomen kon worden.

Het is via een omweg inmiddels alsnog gelukt om de auto plus al het andere materiaal naar het Midden-Oosten te verschepen, maar er is waardevolle tijd verloren gegaan in de voorbereiding. De opbouw van de auto is daarom niet voltooid voordat donderdagochtend lokale tijd het licht op groen springt.

Mazepin

Terwijl de negen andere teams grote haast maken om hun wagen het circuit op te krijgen, moet Haas nog de laatste puntjes op de i zetten voordat het het circuit kan betreden. Dit tenzij er een klein wonder gebeurt, maar in principe is het niet haalbaar.

Daarmee krijgt de toch al turbulente winter van Haas een nieuw hoofdstuk. De renstal nam zaterdag nog afscheid van coureur Nikita Mazepin en hoofdsponsor Uralkali , als gevolg van de nauwe banden die vader Dmitry Mazepin vanuit zijn firma onderhoudt met Vladimir Poetin. De door Rusland opgestarte oorlog met Oekraïne mist zijn uitwerking dus niet. Uralkali eist nu zijn overgemaakte geldsom terug.

Magnussen in de running

Het is nog niet bekend wie Mazepin vervangt, al mag Pietro Fittipaldi de laatste test voor zijn rekening nemen. Hij deelt de auto met Mick Schumacher, die wel verzekerd is van zijn stoeltje. Kevin Magnussen is één van de verrassende namen die wordt genoemd als nieuwe tweede coureur. Dit omdat hij meer ervaring heeft dan Fittipaldi.

Haas schreef 2021 volledig af om in 2022 een nieuwe start te maken – ook omdat het reglement compleet op de schop gaat – maar de voorbereiding verloopt inmiddels zo rommelig dat wordt betwijfeld wat er mag worden verwacht.

Het Formule 1-seizoen begint 20 maart met de Grand Prix van Bahrein, op hetzelfde circuit als waar nu wordt getest.

