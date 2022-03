F1 | Bekijk de nieuwe auto’s van Verstappen, Hamilton, Ferrari, Mclaren en Vettel voor 2022

De storm is amper gaan liggen na de spectaculaire ontknoping tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi of de motoren worden alweer gestart voor het nieuwe seizoen. De nieuwe bolides zijn onthuld en de eerste testdagen – een driedaagse sessie in Barcelona – zijn achter de rug, maar zoals altijd zijn we nog niet veel wijzer.

Wie weet krijgen we meer aanknopingspunten tijdens de tweede testweek, in Bahrein, waar over drie weken ook het seizoen van start gaat. Maken Max Verstappen en Lewis Hamilton opnieuw de dienst uit of slagen Ferrari en Mclaren erin om een weerwoord te bieden?

Het zou zomaar kunnen, want Ferrari en McLaren hebben hun aandacht eerder dan de twee topteams kunnen richten op het nieuwe seizoen. Terwijl Verstappen (Red Bull) en Hamilton (Mercedes) druk bezig waren om uit te maken wie zich wereldkampioen mocht noemen, boog de rest van het veld zich over het nieuwe reglement voor 2022 en gingen de ontwerpers volle bak en zonder afleiding aan de slag.

Red Bull RB18 oogt agressief

Het zou dus zomaar kunnen dat, zeker tijdens de eerste Grands Prix, niet Red Bull of Mercedes vooraan rijdt, maar Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lando Norris of Daniel Ricciardo. Of zijn de ontwerpafdelingen van Red Bull en Mercedes zo goed dat ze ‘gewoon’ weer een winnende auto hebben gebouwd? Feit is alvast dat de nieuwe RB18 van Verstapen en Sergio Perez zeer agressief oogt, vooral de vorm van de sidepods springt in het oog.

Het wordt ook interessant om de verrichtingen van George Russell te volgen. Russel komt nu echt over van Williams naar Mercedes en is de opvolger van Valtteri Bottas (nu Alfa Romeo), die het Hamilton nooit echt moeilijk kon maken. Russell is de hoop van de toekomst en hoe meer punten hij weet af te snoepen van de 37-jarige Hamilton , die toch 'gewoon' van de partij is, des te gunstiger het is voor Verstappen en Red Bull. Verwacht mag worden dat Verstappen wederom de overhand heeft ten opzichte van Perez.

Nieuwe regels

Of zorgen de nieuwe regels voor andere uitdagingen? Er wordt al gefluisterd dat je niet echt meer kunt gooien en smijten met de nieuwe bolides, maar dat je zeer subtiel en precies moet sturen. Nieuwe regels zorgen voor extra uitdagingen en daar gaat de ene coureur beter mee om dan de andere.

Wat er precies anders is? Van alles en nog wat! Zo zijn de banden nog groter geworden en wordt er nu gereden met wielen van 18 inch. Ook zijn de voor- en achtervleugel gestandaardiseerd. Dit moet zorgen voor meer inhaalacties, omdat het achterliggende idee is dat auto’s elkaar beter kunnen volgen. Volgens de eerste commentaren is dit inderdaad het geval, maar is de slipstream ook minder krachtig.

Daardoor is en blijft inhalen een uitdaging, maar de uitdaging van inhalen is over het algemeen aan Verstappen wel besteed. Behalve als hij aan kop rijdt en geen inhaalactie nodig heeft. Een probleem dat ook Red Bull nog dient op te lossen is ‘porpoising’.

Porpoising

Porpoising is het nieuwe buzzwoord in de Formule 1 en niet zonder reden; vrijwel alle teams hebben er last van. Porpoising is simpel gezegd het stuiteren van de auto’s op de rechte stukken, wat een nadelig gevolg is van de introductie van een compleet nieuw reglement. Niet langer drukken de vleugels de auto’s tegen de grond, maar wordt downforce opgewekt door middel van het zuigende ‘ground effect’.

De vloer van een Formule 1-auto was altijd al belangrijk, maar is nu van nóg grotere waarde geworden. De onderkant van de bolides is voorzien van zogeheten Venturi-tunnels, waar de lucht tijdens het rijden doorheen gaat.

Op die manier kleven de auto’s als het ware aan het asfalt, maar op de rechte stukken van Barcelona ging de lucht zo snel door deze tunnels dat de wagens dichter en dichter op de weg kwamen te liggen… totdat de downforce eventjes wegviel.

Volle kalender

Daardoor schieten de wagens telkens kort weer omhoog. Dit wordt porpoising genoemd. Misschien heb je er al eens van gehoord, omdat het fenomeen porpoising ook de Engelse omschrijving is voor dolfijnen die tijdens een zwemtochtje telkens in en uit het water duiken. Een dolfijn geniet van dit fenomeen, maar Formule 1-coureurs vinden het minder leuk.

De rijders willen dat hun auto aanvoelt als een trein die op rails rijdt, op basis van zeer veel downforce, waardoor ze volop grip hebben in de bochten en zo snel mogelijk kunnen gaan, in combinatie met een hoge topsnelheid op het rechte stuk.

Het team dat het gouden ei ontdekt om dit probleem op te lossen, kan in 2022 wel eens voor de hoofdprijs gaan, maar ook zorgen dat het de concurrentie maar liefst 23 Grands Prix van zich afschudt. Het is overigens zeer de vraag of de Rus Nikita Mazepin bij al die 23 races zijn Haas kan en mag besturen.

Dit is de Formule 1-kalender voor seizoen 2022:

20 maart: Grand Prix van Bahrein (Manama)

27 maart: Grand Prix van Saoedi-Arabië (Jeddah)

10 april: Grand Prix van Australië (Melbourne)

24 april: Grand Prix van Emilia-Romagna (Imola)

8 mei: Grand Prix van Miami (Miami)

22 mei: Grand Prix van Spanje (Barcelona)

28 mei: Grand Prix van Monaco (Monte Carlo)

12 juni: Grand Prix van Azerbeidzjan (Baku)

19 juni: Grand Prix van Canada (Montreal)

3 juli: Grand Prix van Groot-Brittannië (Silverstone)

10 juli: Grand Prix van Oostenrijk (Red Bull Ring)

24 juli: Grand Prix van Frankrijk (Paul Ricard)

31 juli: Grand Prix van Hongarije (Boedapest)

28 augustus: Grand Prix van België (Spa-Francorchamps)

4 september: Grand Prix van Nederland (Zandvoort)

11 september: Grand Prix van Italië (Monza)

25 september: Vervanger van de Grand Prix van Rusland (Turkije/Qatar?)

2 oktober: Grand Prix van Singapore (Marina Bay)

9 oktober: Grand Prix van Japan (Suzuka)

23 oktober: Grand Prix van Verenigde Staten (Texas)

30 oktober: Grand Prix van Mexico (Mexcio-Stad)

13 november: Grand Prix van Brazilië (Interlagos)

20 november: Grand Prix van Abu Dhabi (Yas Marina)

