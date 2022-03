De kalender bestaat voor seizoen 2022 uit 23 Grands Prix, waarbij de omloop in Rusland nog dient te worden vervangen. Het moge duidelijk zijn waarom de sport besluit om Sochi links te laten liggen … Verschillende medewerkers binnen de sport zouden het stiekem ook wel prima vinden als het bij 22 races blijft, want de persoonlijke investering liegt er niet om.

Coureurs, monteurs, engineers en ander personeel zijn steeds vaker en langer van huis om de gehele wereld over te trekken en dat heeft zijn weerslag. Burn-outs, uitputting en afgemat worden vormen serieuze thema’s binnen de gemeenschap die de Formule 1 vormt en die langzaam wat leden kwijtraakt, simpelweg omdat het niet meer op te brengen is.

Dit is een intern probleem, maar eigenaar Liberty Media moet oppassen dat het niet met vuur speelt waar het de gunst van de supporters betreft. Toen Liberty Media de boel overnam, werd een soort garantie gegeven dat klassieke Grands Prix als Silverstone, Monaco, Monza niet bezorgd hoefden te zijn om een plekje op de kalender, maar dat is niet bepaald meer zo.

Spa-Francorchamps moet bibberen

Met name in de legendarische bossen van Spa-Francorchamps wordt gevreesd dat België in de toekomst wordt overgeslagen, ten faveure van bijvoorbeeld een derde race in de Verenigde Staten. Mede dankzij Drive to Survive op Netflix is de sport enorm populair geworden, al valt er best wat af te dingen op de verhaallijnen die de Amerikaanse kijkers krijgen aangeboden. Er wordt nogal eens wat gedramatiseerd. Dit wordt ook steeds duidelijker.

Het nieuwste plan is om een Grand Prix in Las Vegas te organiseren op Thanksgiving Day, wat in principe betekent dat er op donderdag geracet gaat worden. Er is evengoed belangstelling vanuit de belangrijke Chinese markt om een tweede Grand Prix te organiseren en dan zijn er nog allerlei nieuwe landen die staan te popelen. Er zijn contracten gesloten met Miami, Saoedi-Arabië en Qatar, terwijl Afrika eigenlijk ook een race ‘moet hebben’ en geïnteresseerde circuits bij wijze van spreken op de stoep staan in rijen van twee.

“Als je praat over belangstelling vanuit de gehele wereld, zou ik zeggen dat er potentieel is om de kalender uit te breiden naar dertig races”, aldus Formule 1-baas Stefano Domenicali. “Het is aan ons om de juiste balans te waarborgen, waarbij we rekening dienen te houden met locaties die we graag op de kalender willen hebben en ook welke historische circuits we op de kalender willen vertegenwoordigen.”

Zandvoort veilig

“Er is potentieel om binnenkort naar Afrika te trekken. Ook op dat continent bestaat veel interesse voor Formule 1. En het is een gebied dat momenteel ontbreekt als je kijkt naar de geografie van de kalender”, vervolgt Domenicali, die niet te beroerd lijkt om een streep te zetten door enkele oudere circuits.

“De contracten van verschillende promotors lopen binnenkort af. Waarschijnlijk staan bepaalde Grands Prix in de toekomst niet meer op de kalender. We willen een balans bieden, maar ook kijken wat de mogelijkheden zijn. We ontvouwen spoedig onze plannen om nieuwe markten te ontwikkelen.”

Overigens moeten de teams ermee instemmen als de Formule 1-kalender nóg verder wordt uitgebreid, want het huidige maximum is 24. Dit aantal kan alleen worden verhoogd met goedkeuring van de teams.

De Dutch Grand Prix op Zandvoort lijkt, mede dankzij de populariteit van Max Verstappen en de gedegen organisatie tijdens de terugkeer in de zomer van 2021, voorlopig veilig te zitten.

