Als er twee coureurs met kop en schouders bovenuit steken, dan zijn het wel Hamilton en Verstappen. Zelfs als dit seizoen een andere coureur kampioen wordt, heeft hij waarschijnlijk nog veel meer te bewijzen dan Hamilton en Verstappen al hebben gedaan.

De teller staat voor Hamilton op maar liefst zeven wereldkampioenschappen, terwijl Verstappen altijd kan aanvoeren dat hij in zijn Red Bull de onaantastbare geachte Mercedes-rijder heeft weten te verslaan. Dat is een zege voor de eeuwigheid, zoals Fernando Alonso (Renault) er in 2005 eentje behaalde op Michael Schumacher (Ferrari).

Ad

F1 | “Dit is heel pijnlijk” - Verstappen na nulscore in Bahrein om seizoen mee te beginnen

Formule 1 F1 | Leclerc laat Ferrari schrikken met radioboodschap in laatste ronde GP van Bahrein GISTEREN OM 16:54

Russell beter

Hoewel de wereldtitel van Verstappen mede tot stand kwam op basis van een ‘ menselijke fout ’ van de wedstrijdleiding tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, maakt zijn triomf blijkbaar maar weinig indruk op Wolff, die zijn nieuwe protegé Russell hoger zegt aan te slaan.

“Lewis Hamilton, George Russell en Max Verstappen. Dat zijn voor mij de drie beste coureurs. In die volgorde”, verklaart Wolff tegenover Sport Bild, dat hem vroeg om zijn beste drie huidige coureurs te openbaren.

De keuze van Wolff is niet alleen opvallend omdat Verstappen erin slaagde om Hamilton een wereldtitel af te snoepen, maar ook omdat Russell amper een paar Grands Prix vooraan heeft gereden. Russel miste door pech een kans om in 2020, in Bahrein, zijn eerste race namens Mercedes te winnen en stond slechts één keer op het podium, na de verregende race in Spa-Francorchamps afgelopen zomer.

F1 | Bekijk de nieuwe auto’s van Verstappen, Hamilton, Ferrari, Mclaren en Vettel voor 2022

Mercedes

Wolff gaf te kennen dat ook de rijstijl van Verstappen hem niet zo aanstaat. “Ik denk dat je het goed omschrijft”, reageert Wolff, als de verslaggever van Sport Bild hem voorlegt dat de Nederlander rondrijdt als iemand die op boswandeling gaat met een bijl.

Ook omschrijft Wolff de relatie tussen zijn Mercedes en de renstal van Red Bull als ‘verkruimeld’, waarmee hij – niet bepaald verrassend – bedoelt dat de onderlinge verhouding wel eens beter is geweest.

Formule 1 F1 | “Dit is heel pijnlijk” - Verstappen na nulscore in Bahrein om seizoen mee te beginnen 21/03/2022 OM 10:26