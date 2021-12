Gelukkig voor Hamilton waren zeven wereldkampioenschappen genoeg voor deze onderscheiding, die hij in ontvangst nam in Windsor Castle. Hamilton is na Jackie Stewart en Stirling Moss de derde Britse Formule 1-coureur die zichzelf ridder mag noemen.

Het was voor Hamilton, die weer een beetje kon lachen, zijn eerste openbare optreden sinds de Grand Prix van Abu Dhabi. Hamilton werd in de 58ste en laatste ronde ingehaald door Max Verstappen, die daarmee zijn eerste wereldtitel won.

Ad

De druiven zijn nog altijd erg zuur voor Mercedes, waar nog steeds radiostilte heerst. Na een eerste felicitatie bij het uitstappen aan het adres van Verstappen liet Hamilton verder niets meer van zich horen. Mercedes evenmin.

Formule 1 F1 | Hamilton tot ridder geslagen als dank voor verdiensten voor de autosport 2 UUR GELEDEN

Radiostilte

De socials worden normaal juist door Hamilton volop ingezet voor het hogere doel van gelijke kansen, vrijheid en waardigheid. De 36-jarige skipte ook het verplichte interviewmomentje kort na de race.

Openbare felicitaties zijn nog niet uitgedeeld. Mercedes houdt nog altijd de optie open om in beroep te gaan tegen de afgewezen protesten. De renstal is het niet eens met de manier waarop de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi zich ontvouwde.

Uiterlijk donderdag moet Mercedes laten weten of het de zaak aanhangig wil maken.

Formule 1 F1 | Beleef magische laatste ronde met Verstappen, Hamilton, boordradio, teambazen en monteurs GISTEREN OM 14:15