Hamilton was van de partij tijdens het evenement Dubai Expo 2020, waar hij het podium betrad voor een vraaggesprek met een presentator. Tijdens dit vraaggesprek onthulde Hamilton, die ook al tot ridder werd geslagen, dat hij van plan is om zijn naam te veranderen. Of, beter gezegd: uit te breiden.

Het voornemen van de 37-jarige Hamilton is om de achternaam van zijn moeder, Larbalestier, aan zijn eigen naam toe te voegen. Hamiltons moeder Carmen scheidde toen hij twee jaar oud was van zijn vader Anthony, maar Lewis hield de naam Hamilton.

Ad

F1 | Bekijk de nieuwe auto’s van Verstappen, Hamilton, Ferrari, Mclaren en Vettel voor 2022

Formule 1 F1 | “Ik heb respect voor Verstappen, maar we zijn geen vrienden” - Hamilton over rivaliteit 11/03/2022 OM 15:30

Moeder Hamilton heet Larbalestier

“Ik weet niet of jullie dit weten, maar mijn moeders achternaam is Larbalestier en ik ben van plan om die achternaam aan mijn eigen naam toe te voegen”, sprak Hamilton, waarna hij op gejuich kon rekenen. “Ik denk dat mijn familie deze toevoeging helemaal te gek vindt.”

“Ik zou het zelf helemaal fantastisch vinden, want ik ben trots op mijn naam. Ik ben trots op Hamilton en ik ben trots op Larbalestier. Waarom ik die naam wil toevoegen? Omdat ik niet snap waarom vrouwen hun achternaam opgeven als ze trouwen. Ik wil dat Larbalestier, de achternaam van mijn moeder, samengaat met de naam Hamilton.”

De verandering moet snel worden doorgevoerd. “Dit weekend komt misschien nog wat te vroeg, maar het moet snel gebeuren”, aldus Hamilton. Dit weekend staat de Grand Prix van Bahrein op het programma als startsein van een nieuw seizoen Formule 1, waarmee Hamilton zinspeelt op het feit dat we zijn nieuwe naam publiekelijk terugzien.

F1 | Hamilton tot ridder geslagen als dank voor verdiensten voor de autosport

Radiostilte

Het wordt interessant om te zien in welke vorm dat wordt. Zien we bijvoorbeeld een sticker met Hamilton Larbalestier terug op de Mercedes W13 of komt de naam Larbalestier zelfs terug op de tv-graphics en tijdenlijst? Binnenkort wordt ongetwijfeld meer duidelijk.

Hamilton ging ook nog in op zijn lange radiostilte, die hij hield nadat hij op de valreep de strijd om het kampioenschap van 2021 verloor van Max Verstappen. “Ik moest echt even resetten. Het is echt zo gek niet om je soms even helemaal terug te trekken uit het publieke domein en van social media. Ik miste de support van mijn fans, maar het was voor mij hartstikke fijn om mijn concentratie, focus en motivatie te hervinden.”

Formule 1 F1 | Mazepin boos na ontslag op staande voet bij Haas vanwege Russische invasie 10/03/2022 OM 10:39