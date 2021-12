Zowel Hamilton als Verstappen staat op 369,5 punten, waarbij de Nederlander het voordeel geniet dat hij negen Grands Prix heeft gewonnen. Hamilton won er eentje minder; acht races. Dit verschil lijkt nietszeggend, maar dat is schijn. Als de stand gelijk blijft, is Verstappen op basis hiervan kampioen.

Als beide coureurs de Grand Prix van Abu Dhabi finishen, wordt dit evenwicht vrijwel zeker doorbroken. Maar het is in de geschiedenis van de Formule 1 vaak genoeg voorgekomen dat een botsing de titelstrijd beslist. Aanvaringen tussen Ayrton Senna en Alain Prost beslisten het kampioenschap in 1989 en 1990, Michael Schumacher deed het in 1994 en probeerde het nogmaals in 1997.

Ad

Formule 1 GP Mexico | Perez warmt thuispubliek alvast op met fraaie demo in hartje Mexico-Stad 04/11/2021 OM 10:59

De poging in 1994 leverde succes op, het inzetten op een herhaling hiervan in 1997 faalde jammerlijk. Jacques Villeneuve was al wereldkampioen en Schumacher werd geschrapt uit de WK-eindstand. De Ferrari-coureur viel zelf in de kuil die hij voor een ander had gegraven en raakte al zijn punten kwijt.

De ontknoping van seizoen 2021 dreigt ook lelijk te worden, voor zover dit al niet het geval is. Max Verstappen is iemand die zich niet gemakkelijk laat inhalen en of Lewis Hamilton nu goed zat op te letten toen hij in Saoedi-Arabië een vrijgeleide naar de koppositie kreeg…? De stewards waren van mening dat Verstappen fout zat met een remactie en legden nog maar eens tien seconden straftijd op.

Regels oneerlijk?

“Deze man is niet normaal. Hij denkt dat er geen regels gelden. Althans, niet voor hem. Wij rijden niet volgens dezelfde reglementen”, aldus Hamilton, die voor de achtste keer wereldkampioen kan worden. Verstappen jaagt op zijn eerste kroon. “Ik ben me van geen kwaad bewust. Er is in Jeddah van alles gebeurd, maar naar mijn smaak heeft dit allemaal niets meer met Formule 1 te maken. Het is niet eerlijk.”

Verstappen is van mening dat de stewards de pik op hem hebben. De Nederlander vindt ook dat hij anders wordt behandeld dan andere coureurs. Hij lijkt in Fernando Alonso een medestander te hebben. Alonso wijst er fijntjes op dat je als niet-Brit in de Formule 1 bij voorbaat op achterstand staat en veel twijfelgevallen in je nadeel ziet uitvallen. Oud-opperhoofd Bernie Ecclestone houdt het erop dat Mercedes spelletjes speelt met Verstappen en hem langzaam gek maakt. Of in ieder geval een poging doet.

Het is zaak om zondag op het circuit van Yas Marina het hoofd koel te houden, want er staat een wereldkampioenschap op het spel. Een titel die misschien allang van Verstappen had moeten zijn. Hij crashte in gewonnen positie tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, maar veel groter was de impact van een heftige aanvaring met Hamilton in de openingsfase van de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Verstappen had in de lente van 2021 de snelste auto van het veld – dat lijkt in Abu Dhabi niet meer het geval – en kon niet wachten om de leiding terug te pakken van Hamilton. Had hij maar iets meer geduld kunnen opbrengen... Dan was de beslissing misschien wel lang niet zo spannend geweest. Verstappen kon helaas geen geduld betrachten en wilde Hamilton buitenom Copse Corner inhalen. Dat kan. Zo’n actie lukt vaak. Maar niet altijd. De twee raakten elkaar na een klein glijpartijtje van Hamilton, met een zware crash van Verstappen als gevolg.

Grote gevolgen Silverstone

Red Bull moest zijn auto afschrijven, maar veel belangrijker: het betekende een swing van zo’n 40 punten verschil in het voordeel van Hamilton, die een tijdstraf van tien seconden ongedaan maakte en de race won. Zonder succes presenteerde Red Bull naderhand nog nieuw bewijsmateriaal. Sindsdien wordt iedere nieuwe twist tussen Verstappen en Hamilton terug gerelateerd aan Silverstone.

Was er contact? Dat was er op Silverstone ook… Wordt er straf uitgedeeld, wie zijn de stewards, zat Hamilton of Verstappen aan de binnen- of buitenkant? En waarom was vergrijp X lichter of zwaarder dan in Silverstone? Het zijn vragen waar vaak maar vaag antwoord op wordt gegeven, omdat consistentie bij de stewards in de Formule 1 al een jaar of twintig onderwerp van veel discussie is…

Hamilton en Verstappen botsten opnieuw in Monza. Verstappen leek op dat moment nog te koken van woede na wat vertraging bij zijn pitstop, waardoor hij een zeker niet kansloze inhaalrace moest starten. Ook op Monza leek Hamilton een eenvoudige prooi, maar zat ongeduld Verstappen in de weg. Wie Verstappen ook in de weg zat, was Valtteri Bottas. Hamiltons teamgenoot. Bottas boorde eerder in Hongarije, onder het aanremmen voor de eerste bocht, via zijn Mercedes een McLaren in de achterkant van Verstappens Red Bull. Hamilton werd tweede, Verstappen slechts negende in een zwaar beschadigde auto…

Het panel van stewards verschilt zo’n beetje per Grand Prix. Zaken die tijdens een Grand Prix voorvallen kunnen door wedstrijdleider Michael Masi worden doorverwezen, waarna de stewards bewijs inzien en een beslissing nemen. De laatste weken zijn die beslissingen in het nadeel van Verstappen. Wat door de oranje bril en van de spanning beslagen glazen soms onzichtbaar blijft, is dat ook Hamilton en Mercedes niet worden ontzien. En omdat Verstappen nu eenmaal altijd op het randje opereert, kom je niet altijd overal mee weg.

Steward Connelly

Diezelfde Masi heeft kort voor de start van het laatste GP-weekend in Abu Dhabi een waarschuwing doen uitgaan aan het adres van de twee kemphanen. Masi geeft voor iedere race een document vrij waarin zaken staan die extra aandacht verdienen. Vaak zijn het kleine puntjes van aandacht, soms betreft het grote zaken. Dit keer wordt de International Sporting Code aangestipt.

De boodschap op basis van het regelboek is simpel: onsportief gredrag wordt bestraft. Wordt een coureur betrapt op een overtreding, dan kunnen er maatregelen worden genomen. De zoveelste tijdstraf bijvoorbeeld, maar ook het opleggen van een schorsing behoort tot de mogelijkheden. Puntenaftrek is evenzeer gereedschap dat in de kist ligt opgeslagen.

Bizar genoeg is één van Verstappens minst favoriete stewards aangesteld voor de beslissende Grand Prix. Het gaat om Garry Connelly, die Verstappen in 2017 voor een miniem vergrijp een tijdstraf gaf en daarmee een podiumplaats door de neus boorde. De verbaal nooit zo tactische Verstappen maakte Connelly uit voor ‘mongool’, wat hem nog een berisping opleverde. Diezelfde Connelly was ook betrokken bij de straffen voor Verstappen afgelopen weekend, in Saoedi-Arabië.

Om het helemaal af te maken: hoewel de Formule 1 lijkt te hebben geluisterd naar de boodschap van Damon Hill – het slachtoffer van de beslissende botsing in 1994 wilde vooraf een strafmaat bepaald zien – mogen stewards met gevoelsmatige omstandigheden geen rekening houden. Als zich een nieuwe botsing tussen Hamilton en Verstappen voordoet, mogen alleen de feiten worden beoordeeld en spelen de spanningen in de titelstrijd geen rol.

Kun je daar puntenaftrek voor toepassen en dus interveniëren in de uitkomst van het spannendste WK ooit? Dat is een discussie die wellicht tot lang na afloop van seizoen 2021 wordt gevoerd. Het zou voor de Formule 1 – op dit moment wereldwijd populairder dan ooit – niet eens een unicum zijn...