Hamilton verpulvert in de Formule 1 het ene na het andere record en rijgt de successen aaneen, maar soms is het juist de schijn die bedriegt. Het is niet voor het eerst dat Hamilton iets van zijn gevoelens openbaart, maar hij probeert volgers die met soortgelijke issues kampen een oppepper te geven.

De 37-jarige Hamilton is slecht aan het nieuwe seizoen begonnen. Iets wat niet zozeer zijn fout is, maar meer een zeldzaam teken van zwakte van Mercedes, al kan teamgenoot George Russell op het eerste oog beter overweg met de voor seizoen 2022 gebouwde auto. Het jaar is echter pas net begonnen.

Positief blijven

Een jaar dat Hamilton een zwaar gemoed heeft bezorgd. “2022 is nog maar net begonnen, maar er is om ons heen al zo onwijs veel gebeurd. Op sommige dagen is het moeilijk om positief gestemd te blijven. Ik heb het mentaal en emotioneel lange tijd zwaar gehad, het is echt een constante uitdaging om te blijven vechten, omdat we tegelijkertijd zoveel willen doen en hopen te bereiken”, aldus Hamilton via Instagram Stories

“Ik schrijf dit om aan jullie te laten weten dat het oké is als je eens een mindere dag hebt of zit te somberen. Weet dat je niet alleen en dat we ons hier samen doorheen kunnen vechten”, vervolgt de geridderde Brit, die lijkt te hinten op alle gebeurtenissen op het gebied van corona en de oorlog in Oekraïne.

Melbourne

“Een vriend herinnerde me er vandaag aan dat er onwijs veel kracht in ons schuilt en dat je alles kunt bereiken als je in staat bent om je er echt toe te zetten. Laten we niet vergeten om in dankbaarheid te leven en op te staan voor alweer een nieuwe dag. Ik stuur jullie liefde en licht.”

Hamilton krijgt volgende week tijdens de Grand Prix van Australië een nieuwe kans om zijn seizoen een kickstart te geven. Of hij met veel vertrouwen afreist naar Melbourne is en blijft de vraag. Het lijkt erop dat Mercedes echt nog zoekende is welke richting het op moet om de huidige W13 te verbeteren.

