De 37-jarige Hamilton verdween uit het openbare leven en van social media. Deze terugtrekkende beweging maakte hij om zijn zure verlies te verwerken. De oppermachtige Hamilton lag in Abu Dhabi lange tijd op koers voor zijn achtste wereldtitel, maar in de ultieme slotfase ging het alsnog mis.

Een protest van Mercedes haalde niets uit, waarna de renstal zich schoorvoetend neerlegde bij de eerste wereldtitel van Verstappen. Hoewel Hamilton het kon opbrengen om Verstappen direct na het uitstappen persoonlijk te feliciteren, had hij daarna enige tijd nodig om weer de oude te worden.

Toeval of niet, daags voor de onthulling van de nieuwe Mercedes werd wedstrijdleider Michael Masi door de FIA uit zijn functie gezet. Hamilton en Mercedes kunnen bij vragen naar hun verlies vanaf nu altijd wijzen naar deze ‘schuldbekentenis’ van de FIA en deels ook terecht, omdat niet alles compleet correct verliep.

“Ik heb nooit gezegd dat ik zou stoppen”, reageerde Hamilton bij de onthulling van zijn nieuwe Mercedes , de W13. Dat klopt. Voor Hamilton zelf was sprake van radiostilte. Teambaas Tot Wolff onthulde echter wel degelijk twijfels te hebben over Hamiltons toekomst in de Formule 1, al ontkracht ook de teambaas nu die uitspraken.