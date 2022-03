Het Formule 1-circus is druk in voorbereiding op het nieuwe seizoen. De tweede sessie wintertests wordt momenteel verreden in Bahrein, waar de tien teams de puntjes op de i zetten om hun nieuwe auto’s optimaal te prepareren voor het nieuwe seizoen.

Hamilton gaat een nieuwe poging wagen om in zijn Mercedes voor de achtste keer in totaal het WK te winnen, Verstappen is op zijn beurt niet van plan om de veroverde kroon zomaar weer uit handen te geven. Als Mercedes en Red Bull weer goede auto’s hebben gebouwd, krijgen we een vervolg van de strijd.

Ad

De gemoederen liepen vorig seizoen hoog op, onder meer dankzij botsingen in Silverstone en Monza. Dit waren fysieke botsingen, maar er waren ook nog tal van verbale botsingen waarbij de twee waren betrokken.

Formule 1 F1 | Mazepin boos na ontslag op staande voet bij Haas vanwege Russische invasie GISTEREN OM 10:39

F1 | Bekijk de nieuwe auto’s van Verstappen, Hamilton, Ferrari, Mclaren en Vettel voor 2022

Meedogenloos

“We komen elkaar natuurlijk geregeld tegen in de paddock. Dan is alles oke. We zijn allebei coureur en in die zin verschillen we maar weinig van elkaar, we weten van elkaar dat we bezig zijn met onze passie. Maar aan de andere kant: we zijn ook meedogenloos. Dat moet je ook zijn in de Formule 1, maar soms moet je ook een beetje compassie tonen”, aldus Hamilton in gesprek met Sky Sports.

“Max en ik zijn strijders, maar we zijn op de baan zeker geen vrienden. Zo gaat het op ieder circuit, waar ter wereld we ook rijden. Soms heeft de één een goede dag, soms is de ander aan de beurt. Maar het is wel belangrijk dat we respectvol blijven ten opzichte van elkaar”, vervolgt Hamilton, die af en toe zelfs werd uitgefloten door supporters die Verstappen liever zagen winnen.

F1 | Mazepin boos na ontslag op staande voet bij Haas vanwege Russische invasie

Silverstone

De rivaliteit tussen Hamilton en Verstappen had als gevolg dat de supporters van beide heren ieder momentje trachtten te ontleden, waarbij grote woorden en beschuldigingen niet worden geschuwd. “Mooie momenten waren er genoeg, maar soms vonden er ook minder fraaie dingen plaats. Racisme bijvoorbeeld, maar ook allerlei trollreacties. Als ik lees wat er na onze aanvaring in Silverstone allemaal werd gezegd, had ik gemakkelijk in een negatieve spiraal terecht kunnen komen.”

“Ik heb geprobeerd om social media geen vat op me te laten krijgen. Ik probeer me er echt voor af te sluiten wat er allemaal rond gaat. De ongekende media-aandacht voor Max en mij zorgt ervoor dat alles wordt opgeklopt. Rond Max, rond mij. Dit zorgt voor allerlei zogenaamde verhaallijnen waar de fans van smullen. Niet alles is wat het lijkt.”

Formule 1 F1 | Mazepin boos na ontslag op staande voet bij Haas vanwege Russische invasie GISTEREN OM 10:39