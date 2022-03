Hamilton werd eind 2021 onttroond door Max Verstappen en ook al ging hier inmiddels officieel een menselijke fout aan vooraf, je kunt niet zeggen dat Verstappen de wereldtitel heeft gestolen of zelfs onterecht heeft gewonnen. Verstappen is evengoed een waardig kampioen.

De verslagen Hamilton hield zich de gehele winter stil, terwijl Mercedes fel van leer trok met allerlei protesten en teambaas Toto Wolff diverse keren zijn ongenoegen uitte. Inmiddels is het tijd om vooruit te kennen. Mercedes beleeft een moeizame start van het seizoen.

Hoewel winnen natuurlijk een hoofddoel blijft, is dit allang niet meer de enige prioriteit voor Hamilton. De Brit zet zeer maar al te graag in voor allerlei sociale initiatieven, variërend van de beweging Black Lives Matter tot de LHBTI-gemeenschap om gelijkheid en gelijke kansen voor iedereen te vergroten.

Black Lives Matter

Dit zijn allemaal zaken die nog steeds meespelen voor Hamilton als hij zijn helm opzet, omdat hij op zijn 37ste nu echt is uitgegroeid tot uithangbord en een voortrekkersrol bekleedt. “Het is echt mijn doel geworden. Ik denk dat het nu mijn rol is geworden om gesprekken te voeren, bijvoorbeeld met Formule 1-baas Stefano Domenicali en te vragen: wat doe jij en hoe kunnen we samenwerken?”

Hamilton doet de uitspraken over zijn motivatie in gesprek met Sky Sports. “Het gaat mij er niet zozeer om mensen te veroordelen, maar meer om verandering voor elkaar te krijgen zodat we in het vervolg samen kunnen optrekken. Als ik kijk naar de vorderingen die we maken, denk ik dat we echt al een stap gezet hebben.”

“Ik heb een platform wat ik kan benutten en als zich ergens ongemak voordoet, kan ik een rol spelen om dat ongemak weg te nemen. Ik kan ergens druk op uitoefenen. Maar dit voelt ook echt als een kans om verandering voor elkaar te krijgen. In zekere zin voelt het veranderen van zulke zaken als een grotere beloning dan het winnen van een wereldkampioenschap.”

Gelijke kansen

“Mijn doel is om over vijf of tien jaar televisie te kijken, hopelijk met mijn kinderen, en dan volop jonge vrouwelijke engineers en monteurs te zien, zodat alle jonge meisjes weten: ik kan daar later ook staan”, vervolgt Hamilton, die maar liefst 27,3 miljoen volgers heeft op alleen al Instagram. Hij kan dus nogal wat in beweging zetten.

“Eerst was het aardig om zoveel mogelijk volgers te verzamelen, maar later ging ik me afvragen: welke boodschap kan ik aan mijn volgers vertellen, wat wil ik bereiken? Nu ik wat ouder word, denk ik steeds vaker: ik heb zoveel gewonnen, zeven kampioenschappen, maar wat is dat allemaal waard als dit niet voor beterschap of verandering zorgt?”

“Een extra overwinning verandert de wereld niet, maar ondertussen is er nog steeds oorlog, racisme en gebeuren er om je heen allerlei pesterijen. Daar wil ik mijn community voor gebruiken. Ik wil zorgen dat dit stopt en dat de wereld mooier wordt. Ik heb mijn echte doel ontdekt en dat is niet alleen maar zo hard mogelijk in een auto over een circuit rijden.”

