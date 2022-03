Leclerc lag voor de boeken de gehele Grand Prix aan de leiding, al moest hij tijdens een rondenlang gevecht met Max Verstappen de Red Bull af en toe een bochtje voor hem dulden. Keer op keer slaagde Leclerc erin om de inhaalactie van Verstappen ongedaan te maken.

De overwinning kwam de Monegask daarom zeer toe. Hij reed in de slotronden onbedreigd richting de eerste Ferrari-zege sinds 2019, toen Leclerc zegevierde in Monza. De Scuderia ging daarna door een diep dal, waarbij zelfs een twijfelachtige deal met de FIA werd gesloten omtrent de al dan niet legale motor.

Maar met de introductie van de nieuwe regels in 2022 is Ferrari terug. En hoe! Carlos Sainz maakte het feest compleet door als tweede over de streep te komen en er een dubbele overwinning van te maken. Toch kon er pas gefeest worden toen beide auto’s de finish waren gepasseerd.

Vlak voor het zo ver was, belde Leclerc nog eventjes in over de radio. “Er is iets mis met de motor”, meldde de soms opgewonden Ferrari-coureur. “Begrepen”, luidde de reactie vanuit de ingenieurs in de pitstraat, die vrijwel direct in de gaten hadden dat ze voor de gek werden gehouden. “Haha, grapje!”

Leclerc kreeg daarop – zonder dollen – te horen dat hij na de finish nog moest opletten in bocht 1, waar de gestrande Red Bull van Sergio Perez stond. Behalve Max Verstappen verspeelde ook de Mexicaan een podiumplek, waardoor de Ferrari-coureurs werden vergezeld door Lewis Hamilton.

Zware tijden

“Ik denk dat het hart van sommige teamleden wel eventjes oversloeg, maar ik kon het niet laten om een klein grapje uit te halen”, meldde Leclerc naderhand. “Maar zonder dollen: ik ben heel blij dat er na twee jaar licht aan het einde van de tunnel is. Iedereen binnen het team en op de fabriek heeft al die jaren keihard gewerkt, zeker omdat we wisten dat er in 2022 een nieuwe kans kwam.”

“We hadden niet op beter kunnen hopen. Daarom wil ik iedereen bedanken voor al het harde werk, soms misschien tegen beter weten in. Het is geen gemakkelijke tijd geweest, maar des te zoeter smaakt deze overwinning nu.”

