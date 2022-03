De Britse autosportbond volgt de lijn die door het IOC werd voorgesteld en schort de deelname van Russische coureurs en renstallen voorlopig op. Hiermee gaat de Britse bond verder dan de FIA, die het Russische coureurs toestaat om onder neutrale FIA-vlag deel te nemen. Optie B kan Mazepin een ontsnapping bieden, maar gaat niet altijd op.

De ban op Britse bodem geldt voor teams en coureurs uit zowel Belarus als Rusland en daarmee gaat voor de race op Silverstone sowieso een streep door de naam van Mazepin. Er kan natuurlijk nog van alles gebeuren, maar de sancties gelden per direct en er worden geen uitzonderingen gemaakt. De Britse Grand Prix wordt begin juli verreden.

Ad

Wielerbond KNWU doet in Nederland precies hetzelfde door alle renners uit Belarus en Rusland te weren, waardoor bij een gelijke opstelling van de Nederlandse autosportfederatie KNAF ook de race in Zandvoort wel eens een moeilijk verhaal kan worden voor Mazepin.

Formule 1 Formule 1 | Lewis Hamilton feliciteert shorttracker met zelfde helm 22/02/2022 OM 12:46

F1 | Met de F1-75 hoopt Ferrari eindelijk weer eens een Grand Prix te winnen

Uralkali

Het is sowieso de vraag of Mazepin zich tegen die tijd nog Formule 1-coureur mag noemen. De rijder van Haas is de zoon van een Russische oligarch, Dmitry Mazepin, die een goede verstandhouding heeft met Vladimir Putin en via het bedrijf Uralkali (meststof) de grote geldschieter is van Haas. Sinds het sluiten van die deal rijden de Haas-auto’s rond in de Russische kleuren.

Als gevolg van de door Rusland begonnen oorlog haalde Haas de stickers van Uralkali per direct van de auto en reed het rond met een grotendeels witte bolide tijdens de laatste testdag in Barcelona. Omdat Mazepin de auto mede bestuurt dankzij het geld van Uralkali zijn de vraagtekens over die sponsordeal slecht nieuws voor de toekomst van Mazepin.

F1 | Verstappen worstelde tijdens allesbeslissende laatste ronde met kramp in kuit

Fittipaldi

Sowieso is het de vraag of Mazepin behalve de Grand Prix van Groot-Brittannië wellicht meer races moet missen, waardoor zijn positie écht onhoudbaar wordt. Haas weigerde de vele vraagtekens bij voorbaat weg te nemen en wees er via teambaas Günther Steiner op dat Pietro Fittipaldi – die al twee keer in actie kwam voor het team als vervanger van Romain Grosjean – klaar staat om in te springen indien nodig.

Haas gaf ook aan dat het wegvallen van Uralkali geen gevolgen zou moeten hebben voor de financiële uitgangspositie van de hekkensluiter voor het nieuwe seizoen. De in 2021 puntloos gebleven Mick Schumacher en Mazepin – of Fittipaldi – hopen het komend jaar beter te doen.

Formule 1 F1 | Met de F1-75 hoopt Ferrari eindelijk weer eens een Grand Prix te winnen 18/02/2022 OM 17:43