Criticasters van Verstappen krijgen de kans om nog tot in lengte van jaren te wijzen op een onvolkomenheid bij het winnen van zijn wereldtitel in 2021. Masi beging een fout door enkele auto’s toestemming te geven zichzelf te unlappen om de Grand Prix van Abu Dhabi voor één rondje te kunnen herstarten.

Die herstart gaf Verstappen op vers opgehaalde banden de kans om Lewis Hamilton – die de race op oude banden volmaakte – in te halen en de wereldtitel op te eisen. De ontknoping in Abu Dhabi hield een complete winter lang de gemoederen bezig en kort voor de kwalificatie van de eerste Grand Prix van 2022 beleeft die discussie zijn climax.

Mede onder druk van protesten van Hamilton en Mercedes moest de FIA wel op één of andere manier in actie komen. In een vuistdik rapport staan de conclusies weergegeven, terwijl Masi eerder al het veld moest ruimen. Red Bull en Verstappen houden het er nog altijd op dat wedstrijdleider Masi is weggepest op basis van pestgedrag door Hamilton en Mercedes

Ondanks de menselijke fout van Masi was, is en blijft Verstappen voor altijd de kampioen van 2021. Aan de uitslag van de Grand Prix van Abu Dhabi kan al maandenlang niets meer worden veranderd, waardoor het onderzoek vooral voor de bühne was. De conclusies komen Hamilton en Mercedes niet verkeerd uit.

“Mensen vergeten blijkbaar snel. Er wordt gedaan alsof ik dankzij een grote portie geluk in Abu Dhabi wereldkampioen ben geworden, maar vergeet de statistieken niet. Ik heb de meeste zeges behaald, meeste pole-positions gescoord en meeste ronden aan de leiding gelegen. Ik heb niets meer te bewijzen”, aldus Verstappen in aanloop naar het nieuwe seizoen.

Masi was te druk

Overigens wijst de FIA erop dat de menselijke fout van Masi zich voordeed hoewel hij ‘te goeder trouw’ handelde. Er werd simpelweg teveel tegelijk verwacht van Masi. Hij wikkelde de safetycar-procedure verkeerd af, maar de inmiddels aangepaste passage in de regels was ook voor meerdere interpretaties vatbaar, terwijl de teams van Mercedes en Red Bull contact zochten via de radio en probeerden invloed uit te oefenen.

Op alle vlakken is inmiddels actie ondernomen: de regel voor safetycar-situaties is aangepast, teams mogen de wedstrijdleiding niet meer constant benaderen en de taken zijn verspreid over meerdere opvolgers, want hoewel Masi het maken van zijn fout niet wordt verweten, was het wel al einde verhaal.

