Mercedes gedroeg zich sinds de nederlaag in Abu Dhabi – opgelopen in de laatste ronde van de laatste race van het seizoen – nogal bijzonder en dat doet af aan de wereldtitel die Max Verstappen behaalde. Onderling werden felicitaties overgebracht, maar naar buiten toe bleef het stil vanuit de Duitsers.

Lewis Hamilton hield zelfs gedurende de complete winter een radiostilte . Die lange radiostilte droeg eraan bij dat de druk voor de FIA om in te grijpen steeds groter werd. Het was dan ook geen verrassing dat Masi werd uitgezwaaid door de internationale autosportbond.

Ad

F1 | Bekijk de nieuwe auto’s van Verstappen, Hamilton, Ferrari, Mclaren en Vettel voor 2022

Formule 1 F1 | “Oh my lord, Max!” - Albon prikt mythe door en ontkent geschreeuw op boordradio Verstappen GISTEREN OM 12:26

Verstappen

Aangezien Masi de man was die Verstappen een laatste kans op de wereldtitel gaf – door de safetycar alsnog naar binnen te halen – staat er voor altijd een voorbehoud achter het kampioenschap van de Nederlander. Althans, zo kijkt Mercedes er graag naar. Verstappen zelf zegt zich er niet druk om te maken.

Zijn teambaas doet dat blijkbaar wel een beetje. “De acties van Mercedes staan gelijk aan pestgedrag”, aldus Horner in een vraaggesprek met de BBC . “Is het juist om iemand te ontslaan die onder druk wordt gezet door een team dat de wereldtitelstrijd heeft verloren? Als je het mij vraagt niet. Mercedes is de laatste tijd passief agressief geweest.”

“Ja, Masi heeft fouten gemaakt en dat kan frustrerend zijn, maar je moet ook kijken naar hoe fouten tot stand komen. Had hij het beter kunnen doen met de mogelijkheden die hij had? Je kunt de schuld niet volledig bij Masi neerleggen, dat is oneerlijk.”

“Ik heb geen medelijden met Lewis” - Verstappen verwacht niet dat Hamilton stopt

Masi getrolled en opgeofferd

Horner drong er recent op aan dat Masi steun krijgt om zijn afscheid uit de Formule 1 te verwerken, ook al kan Red Bull zichzelf niet helemaal vrijpleiten als het aankomt op het onder druk zetten van de wedstrijdleider.

“Masi is opgeofferd en kreeg het op social media zwaar te verduren van allerlei trollen. Wij hebben vaak genoeg aan het kortste eind getrokken als het ging om Masi’s beslissingen. Maar, vergeet niet: hij staat ontzettend onder druk in een sport die onwijs moeilijk valt te reguleren. De druk is enorm. Wat ik echter pas echt onvergeeflijk vindt: er is getrolled, er zijn bedreigingen geuit en ook zijn familie is betrokken geraakt. Dat is pas echt foute boel en dat mogen we niet tolereren”, vervolgt de teambaas van Red Bull.

“Dat heeft niets meer met Formule 1 of sport te maken, maar komt neer op pestgedrag. Dat mogen we niet laten gebeuren. Daarom spreek ik me uit voor Masi, omdat ik vind dat hij nooit steun heeft gehad. Er is een passief agressieve campagne gevoerd, er is op de man gespeeld en niemand heeft het voor hem opgenomen. Juist dan sta ik op, omdat ik altijd opkom voor het slachtoffer.”

Opvallend genoeg kwam er recent nog niet eerder gedeeld radioverkeer naar buiten, waarin je het Red Bull-kamp tijdens de safetycar-fase op Masi hoort inpraten. “We hebben maar één rondje nodig”, deelt Red Bull vanaf de pitmuur in een radioboodschap aan de FIA, waarop Masi reageert met ‘begrepen’.

F1 | Verstappen worstelde tijdens allesbeslissende laatste ronde met kramp in kuit

Safetycar

Dit wil absoluut niet zeggen dat Red Bull de beslissende Grand Prix heeft gemanipuleerd, maar door de andere partij kan het zo wel worden uitgelegd. Omgekeerd zat Mercedes natuurlijk net zo goed in te praten op de wedstrijdleiding, maar die berichten zijn nog niet allemaal naar buiten gekomen.

Horner: “We moeten bij de feiten blijven. Wie heeft als eerste contact gezocht met Masi? Ik niet. Ik reageer alleen op de druk die verder en verder werd opgevoerd op zijn persoon. Ik hoorde dat hij onder druk werd gezet door één van onze rivalen. Als teambaas is het mijn werk om de belangen van mijn team te vertegenwoordigen.”

“Ik denk niet dat wij zo stevig op de wedstrijdleiding hebben ingepraat als onze concurrent heeft gedaan om bijvoorbeeld helemaal geen safetycar de baan op te sturen. Of de laatste ronde niet mee te tellen. Of te kiezen voor een virtuele safetycar in plaats van een echte safetycar-fase.”

“Ik geloof niet dat de regels niet correct zijn gevolgd. Ik denk wel dat de regels misschien anders zijn toegepast dan voor Abu Dhabi omdat toen voor het eerst niet alle achterblijvers een rondje terug mochten pakken. Alles is onderzocht. Als de stewards van mening waren dat de regels incorrect zijn toegepast, was de uitslag van de race niet goedgekeurd.”

F1 | Met de F1-75 hoopt Ferrari eindelijk weer eens een Grand Prix te winnen

Formule 1 F1 | Inderdaad einde verhaal voor Mazepin en hoofdsponsor Uralkali bij Haas 05/03/2022 OM 09:04