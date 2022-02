F1 | Met de F1-75 hoopt Ferrari eindelijk weer eens een Grand Prix te winnen

Het iconische Ferrari ging sinds eind 2019 door een diep dal, met twee seizoenen zonder overwinning als gevolg. Ten koste van alles proberen de Italianen het fundament onder het team te herstellen, zodat er weer goede resultaten kunnen worden geboekt.

De resultaten waren in 2021 alweer wat beter, al komt het nog niet in de buurt van de succesvolle tijd onder Michael Schumacher. De wereldtitel van Kimi Raikkönen in 2007 is en blijft de laatste grote victorie van Ferrari, dat niets liever wil dan opnieuw de sprong naar de top wagen.

Leclerc en Sainz

Die sprong voorwaarts hoopt Ferrari te maken met de F1-75, die zo is genoemd omdat 75 jaar geleden de eerste productieauto, de 125S, uit de fabriek in Maranello rolde. De naam van de nieuwe bolide kan dus worden gezien als een soort eerbetoon. Wie weet dat hierom ook het wit is ingeruild voor zwart, wat zorgt voor een traditionele uitstraling.

Hopelijk blijkt het eerbetoon iets waard. Opvallend is dat de Ferrari iets logger oogt dan de andere auto’s die tot dusver zijn gepresenteerd. Hopelijk is dit geen slecht voorteken voor Charles Leclerc en Carlos Sainz, die het tijd vinden worden voor hun eerste overwinning, maar opvallend valt het wel te noemen.

Nieuwe regels

Het valt voor Ferrari te hopen dat in de ontwerpfase van de F1-75 de juiste afslag is genomen, want als één seizoen de kans biedt om de verhoudingen op z’n kop te zetten, dan is het wel nu. Het reglement in de Formule 1 gaat anno 2022 volledig op de schop en sommigen hopen dat hetzelfde gebeurt met de pikorde.

De eerste antwoorden over het ontwerp van de nieuwe Ferrari volgen tijdens de wintertest, waarna 20 maart de Grand Prix van Bahrein seizoen 2022 officieel aftrapt.

