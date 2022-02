De nederlaag die Hamilton en Mercedes moesten incasseren in de slotronde van seizoen 2021 dreunt nog altijd na. Niet alleen bij de verliezers – die volop in protest gingen en daarna een radiostilte afkondigden – maar ook bij de FIA.

Daags voor de presentatie van de nieuwe Mercedes werd bekend dat wedstrijdleider Michael Masi uit zijn functie is gezet en dit kan niet los worden gezien van de gebeurtenissen in Abu Dhabi. Het punt is niet dat Masi de safetycar erop uit stuurde, punt van discussie is wel hoe de race vervolgens werd vrijgegeven.

Mercedes W13

De climax moest altijd een verliezer opleveren. Dat werd Mercedes, terwijl Verstappen triomfeerde. In ieder geval kan Mercedes nu altijd zeggen dat de nederlaag is geïncasseerd terwijl de regels niet juist werden nageleefd, maar vanaf nu wordt het ook tijd om het vizier voorwaarts te richten.

De presentatie van de Mercedes W13 is daar een mooie aangelegenheid voor. Ook de W13 ziet er heel anders uit dan zijn voorganger en dan bedoelen we niet alleen de kleurstelling, aangezien weer sprake is van een echte zilverpijl en minder zwarte tinten. Het nieuwe ontwerp heeft alles te maken met de nieuwe regels die hun intrede doen in de Formule 1. Het is daarom ook de vraag of Mercedes en Red Bull opnieuw de dienst uitmaken of dat de pikorde compleet overhoop gaat.

Russel opvolger Bottas

Niet Valtteri Bottas, maar George Russell (24) is vanaf nu de teamgenoot van de 37-jarige Hamilton. Het wordt zeer boeiend om te zien of Russell erin slaagt om het Hamilton moeilijker te maken dan Bottas, die af en toe een goede dag had, maar in feite toch geen enkele partij was voor de Brit. Russell komt over van achterhoedeteam Williams.

Goede prestaties van Russell hoeven niet per se nadelig te zijn voor Verstappen, als zijn nieuwe Red Bull tenminste goed genoeg is om daadwerkelijk op jacht te gaan naar een tweede wereldtitel. Als Russell goed presteert, betekent dit dat Hamilton harder moet rijden en wellicht wel meer punten morst dan voorheen.

