De grootste verandering is niet de wijziging van startnummer 33 naar het voor de kersvers wereldkampioen gereserveerde nummer 1, zoals op de helm , maar het uiterlijk van de nieuwe Red Bull-bolide. Van voor- tot achtervleugel is zo'n beetje alles veranderd. Daarom is het nog maar de vraag of Verstappen behalve veelbesproken nieuwe wereldkampioen ook de nieuwe koning van de sport is.

In een poging het volgen van andere auto’s gemakkelijker te maken, het niveau van het deelnemersveld gelijker te schakelen en dus het maken van inhaalacties te bevorderen, besloot de FIA om het regelboek flink te herzien. De autosportbond stelt bijvoorbeeld het gebruik van meer identieke onderdelen verplicht.

Ook is er een budgetplafond geïntroduceerd en moet Red Bull Racing in 2022 aantonen dat het niet alleen wereldkampioen is geworden omdat het heel veel geld investeert, maar ook omdat er slim wordt geïnvesteerd. Koppel een slim ontworpen auto aan het talent van Verstappen en lijkt succes gegarandeerd, zou je zeggen.

Hamilton

Of heeft de spannende titelrace van 2021 ervoor gezorgd dat Red Bull pas te laat de focus kon verschuiven naar de nieuwe bolide? Verstappen en Hamilton dreven elkaar tot het uiterste en pas halverwege een magische laatste ronde van het seizoen werd de titelrace beslist. Tegenstand wordt nu verwacht uit de hoek van Mercedes, McLaren en Ferrari.

En in hoeverre laat het ‘vertrek’ van Honda zich voelen? De fabrikant uit Japan levert officieel niet langer de motor, maar verlengde gedreven door de zoete smaak van succes na het nodige gefaal officieus alsnog de samenwerking, waardoor Red Bull voorlopig in de rug blijft gedekt door de eergevoelige Japanners.

Wel wordt Honda qua bestickering op de auto vervangen door Oracle, waarmee de renstal van Verstappen een nieuw partnership heeft afgesloten. Sergio Perez – de man die in Abu Dhabi een belangrijke rol speelde door Hamilton op te houden – blijft aan als teamgenoot van Verstappen.

Doorontwikkeling

Red Bull is het eerste team dat zijn auto voor 2022 heeft gepresenteerd, maar vergeet niet dat er nog de nodige testsessies op het programma staan voorafgaand aan de eerste race. Zelfs de tijd tussen onthulling van de nieuwe auto en de eerste Grand Prix, 20 maart in Bahrein, wordt nog volop benut om de auto door te ontwikkelen.

Onderhuids dan wel bovenhuids is de bolide waarin Verstappen in Manama plaatsneemt alweer een doorontwikkeling van de zojuist gepresenteerde RB18.

