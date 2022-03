Het verhaal moge bekend zijn: Verstappen snoepte in de laatste ronde van 2021 een zeker lijkende achtste wereldtitel af van Hamilton, waarna er veel heisa ontstond over de manier waarop en de safetycar-situatie in het bijzonder.

Er zijn mensen – vaak op de hand van Hamilton – die menen dat dit afbreuk doet aan de triomf van Verstappen. Er zijn ook fans van Nederlands best betaalde sporter aller tijden die vinden dat Hamilton eens moet ophouden met zeuren. Vroeg of laat zal dat ook wel gebeuren, vermoedt Max.

“De Formule 1 hoeft niet te helen. Er is in Abu Dhabi geen wond opgelopen. Er hebben zich in de historie van de sport al zo vaak memorabele momenten voorgedaan”, aldus Verstappen tegenover de BBC . “De Formule 1 is geen gemakkelijke omgeving. Ik denk dat Lewis minder pijn voelt omdat hij al zeven keer de beste is geweest.”

Drive to Survive

De sport maakt zich op voor de start van seizoen 2022 . Pas over een tijdje, als het eens een keer stukken minder spannend is dan afgelopen jaar, daalt in hoe bijzonder de tweestrijd was tussen Verstappen en Hamilton. De twee stonden na vrijwel elke Grand Prix op het podium. Het was ongekend.

Toch is de regerend wereldkampioen van mening dat het gezond zou zijn als Red Bull en Mercedes niet alleen met elkaar in de slag zijn, maar ook serieus de strijd moeten aangaan met andere teams. “Hopelijk zorgen de nieuwe regels ervoor dat we naar elkaar toegroeien. Dat zou goed zijn, nietwaar?”

Verstappen legde ook nog maar eens uit waarom hij geen onderdeel wenst te zijn van de Netflix-serie Drive to Survive, waarin een kijkje achter de schermen wordt gegeven. Sporten als golf, tennis en ook wielrennen staat op het punt om dit concept over te nemen, maar Verstappen waarschuwt voor een grote valkuil.

Norris

“Ik heb twee afleveringen gezien, maar het is gewoon niet mijn ding. Er wordt een rivaliteit gecreëerd, het is nep. Lando Norris en Daniel Ricciardo zijn twee prima collega’s, maar in de serie wordt gedaan alsof ze het niet met elkaar kunnen vinden. Precies daarom wens ik niet mee te doen.”

McLaren-rijder Norris zelf gaf inderdaad aan dat hij verbaasd was om bij beelden uit de ene race radiocommentaar van een andere race te horen, waardoor een momentje bij een start veel spannender werd gemaakt dan het in werkelijkheid was.

