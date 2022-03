Verstappen eiste tijdens de slotronde van de Grand Prix van Abu Dhabi het kampioenschap op door Lewis Hamilton in te halen. Dat verhaal moge bekend zijn. Tijdens de minuten, uren en dagen na de ontknoping kwamen er meer en meer details los.

In feite zelfs nog steeds, omdat er nog altijd materiaal van het radioverkeer opduikt. De opname van iemand die “Oh my Lord, Max!” schreeuwt, werd min of meer live met de wereld gedeeld. Er werd aangenomen dat het Albon was die zich op de boordradio meldde, maar dat ontkent hij nu.

Albon schreeuwde niet

Albon werd ingelijfd door Williams en keert in 2022 terug op de grid, vandaar dat hij in aanloop naar de start van seizoen 2022 weer volop in de belangstelling staat en de nodige interviews geeft. Tijdens één van die interviews, met GP Racing, ontkent Albon een verhaal dat door velen voor waar wordt aangenomen.

Het was namelijk niet Albon die over de radio schreeuwde terwijl vlak nadat Verstappen, die inmiddels uitgroeide tot de best betaalde Nederlandse sporter , als kersvers wereldkampioen onder de finishvlag door was gereden. De hele wereld hoorde niet Albon, maar Gianpiero Lambiase de race-engineer van Verstappen.

Boordradio

“Blijkbaar klinkt Gianpiero als hij schreeuwt net als ik. Helaas was het Gianpiero die je hoorde en niet ik”, aldus de Thai. Albon snapt ook niet helemaal hoe mensen erbij komen dat hij het was. “Hoe denken jullie dat zoiets gaat, dat ik me vanuit de hospitality kan melden op de boordradio van Verstappen?”

“Zo werkt dat niet. Met mijn headset is zoiets onmogelijk. Ik kan via mijn koptelefoon onmogelijk contact maken met Max. Dat heb ik ook uitgelegd aan enkele Red Bull-teamleden die mij dachten te horen.”

