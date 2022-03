De oproep van Perez is opvallend omdat dit – mits gehonoreerd – de Formule 1 wel eens zou kunnen overstijgen. Er vallen meer (individuele) sporten te noemen waarbij het eventueel denkbaar zou kunnen zijn dat een positieve test niet direct roet in het eten gooit.

Denk aan golf, snooker, tennis en misschien ook wel wielrennen. Dit weekend moet Sebastian Vettel (Aston Martin) de openingsrace in Bahrein missen, terwijl Daniel Ricciardo net op tijd uit quarantaine mocht om in zijn McLaren te kunnen stappen.

Helm ophouden en kort voor een sessie op het circuit arriveren wordt geopperd als mogelijke manier van werken indien een coureur positief heeft getest. Eigen ruimtes ter ontspanning en voorbereiding hebben de coureurs al, dus daar zit mogelijk ook wat ruimte.

Kwestie van geluk of pech

“Ik denk dat we erover moeten nadenken of het toegestaan kan worden om te racen ondanks een positieve coronatest”, liet Perez zich in Sakhir ontvallen. “Coureurs kunnen best voor zichzelf beslissen of ze in staat zijn om te racen, als je het mij vraagt.”

“Het is een kwestie van geluk of pech. Je doet er niets aan als je positief test. Ik voel mee met Sebastian, en ook met Daniel die vorige week in Bahrein niet kon testen, maar het kan iedereen overkomen”, meent de teamgenoot van Max Verstappen.

Carlos Sainz vertelde op zijn beurt dat hij het moeilijk vindt om na twee jaar pandemie en langzaam maar zeker minder strenge regels telkens weer een mondkapje op te doen. “Ik ga niet liegen: ik word er een beetje moe van om iedere keer mijn mondkapje op te zetten.”

Mondkapje

“Sommige zaken zijn er bij mij ingesleten, andere dingen juist niet. Altijd maar een mondkapje moeten dragen is daar een voorbeeld van. Ik hoop dat we snel echt weer terug gaan naar normaal, want ik ben, misschien een beetje controversieel, ook van mening dat we langzaam maar zeker weer gewoon moeten gaan leven.”

De kans dat positief geteste coureurs alsnog toestemming krijgen om te racen lijkt klein. “Ik had er niet aan moeten denken om achter het stuur te kruipen”, vertelde Lewis Hamilton, terugdenkend aan zijn eigen besmetting aan het einde van seizoen 2020. “ Mick Schumacher keurt het voorstel af. “Voor de risicogroep is en blijft corona een gevaar. Ik wil niet degene zijn die anderen in gevaar brengt.”

Los van de praktische bezwaren valt ook te betwijfelen of de Formule 1 of andere tak van sport het aandurft om de voorbeeldfunctie overboord te gooien.

