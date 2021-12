Verstappen kroonde zich tot wereldkampioen door tijdens de beslissende en laatste ronde van seizoen 2021 concurrent Lewis Hamilton in te halen en als winnaar over de streep te komen. Hamilton leek zo’n beetje de hele race op weg naar zijn achtste wereldtitel, maar kwam door het uitsturen van de safetycar vanwege een crash van Nicholas Latifi alsnog met lege handen te staan.

“Deze race is gemanipuleerd, man”, beklaagde Hamilton – ingehaald en wel – zich ergens in de laatste paar bochten. Hoewel Hamilton na het uitstappen Verstappen direct feliciteerde en later ook teambaas Toto Wolff zijn felicitaties overbracht, kookte Mercedes werkelijk van woede.

De renstal diende direct twee beroepen in bij de stewards, maar die werden afgewezen. Daarop kon het feest bij Red Bull losbarsten. Teambaas Christian Horner en Verstappen kregen per sms felicitaties van Wolff, maar verder was sprake van radiostilte bij Hamilton en Mercedes.

Vertrouwen verloren

Mercedes had nog altijd de kans om in beroep te gaan tegen het afgewezen protest en liet ook formeel weten die intentie te hebben, maar donderdag werd duidelijk dat dit beroep er niet komt. Dat er geen beroep wordt aangetekend, betekent niet dat van boosheid geen sprake meer is. Integendeel zelfs.

“We zijn met grote ontsteltenis vertrokken uit Abu Dhabi. Niet vanwege ons verlies, verliezen is onderdeel van de sport, maar omdat we ons vertrouwen in de autosport zijn verloren”, aldus Mercedes in een eerste officiële verklaring sinds het zwaaien van de finishvlag.

De pijn bij Mercedes zit ‘m in het feit dat tijdens de safetycar-fase niet alle procedures even goed zijn gevolgd. Slechts enkele achterblijvers kregen de opdracht om uit de weg te gaan, terwijl het normaal alles of niets is, waardoor alsnog een grote finale tussen Hamilton en Verstappen kon worden opgezet. Iedereen wist dat Verstappen tijdens die finale het grote voordeel van nieuwe banden had, al stond het Mercedes uiteraard vrij om eerder andere tactische keuzes te maken.

FIA stelt onderzoek in

Die pijn van Mercedes is verklaarbaar, omdat het nog maar zeer de vraag is of de wedstrijdleiding in de persoon van Michael Masi de vrijheid had om de regels toe te passen zoals ze zijn toegepast. Ook de wedstrijdleiding voelt die pijn. Vandaar dat autosportfederatie FIA woensdagavond al aankondigde een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken. Geleerde lessen worden in 2022 in de praktijk gebracht, zo luidt de belofte.

“We verwelkomen het besluit van de FIA om een onderzoek in te stellen, maar wij houden de FIA ook verantwoordelijk voor wat er op het circuit is gebeurd. Mercedes is van plan in dit onderzoek een rol te spelen om de Formule 1 voor iedereen te verbeteren”, vervolgt de verklaring.

“Graag willen we Verstappen en Red Bull feliciteren met de prestaties die dit seizoen zijn neergezet. Jullie hebben van de titelrace echt een episch gevecht gemaakt. Max, wij willen jou en jouw team van harte feliciteren. We kijken ernaar uit om de strijd in 2022 op het circuit voort te zetten.”

Opvallend aan deze woorden is dat Mercedes zijn felicitaties overbrengt voor de ‘prestaties’ van Verstappen, maar dat nergens het woord wereldkampioen wordt genoemd. Desondanks is de eerste wereldtitel van Verstappen nu echt officieel en krijgt hij donderdagavond in Parijs de trofee overhandigd.

