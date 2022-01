Er is weinig voor nodig om het vuurtje op te stoken richting het nieuwe seizoen, want 2021 smeult nog altijd na. En flink ook. Het is en blijft enigszins onzeker of Lewis Hamilton komend seizoen wel aan de start verschijnt, nu hij naar verluidt nog altijd zeer ontstemd is over de ontknoping in Abu Dhabi.

Het verhaal is bekend, de video’s van de allerlaatste ronde van het seizoen zijn miljoenen keren bekeken en het valt niet te hopen dat zevenvoudig kampioen Hamilton al te vaak Verstappen in de spiegels van zijn Mercedes ziet, want dan wordt hij keer op keer aan zijn nederlaag herinnerd.

Kampioensster

Verstappen kiest er behalve de switch van 33 naar startnummer 1 namelijk voor om het rood op zijn helm te vervangen door goud. Kampioensgoud. Ook de contouren van de leeuw zijn bovenop in het goud gespoten. Op de achterkant van zijn helm is ook een speciale kampioenster aangebracht. De eerste ster? Dat moet de toekomst uitwijzen.

“Ik voer niet veel veranderingen door aan het ontwerp, maar kies wel voor wat andere kleuren”, aldus Verstappen in een video van Red Bull. “Minder rood, meer goud en veel verbeterde details. En ik heb speciaal gevraagd om de kampioensster op de achterkant van mijn helm.”

“Ik heb geen medelijden met Lewis” - Verstappen verwacht niet dat Hamilton stopt

Goud

Conclusie? “Een paar kleine upgrades en het goud maakt mijn helm helemaal af. Het is nog net een beetje cooler geworden”, aldus Verstappen, die niet de enige Nederlander is die als wereldkampioen voor startnummer 1 kiest. Jeffrey Herlings doet in de MXGP precies hetzelfde, inclusief goud spatbord.

Ook Toprak Razgatlioglu (World Superbikes) rijdt in 2022 als kampioen met startnummer 1, waarmee wordt aangetoond dat het best weer hip wordt om met nummer 1 in de rondte te rijden. Hamilton bijvoorbeeld reed altijd met nummer 44 en veelvoudig MotoGP-kampioen Marc Marquez voelde zich altijd goed bij 93.



Fabio Quartararo laat de hype aan zich voorbij gaan en verdedigt zijn MotoGP-kampioenschap ‘gewoon’ met startnummer 20.

