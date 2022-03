Verstappen voelt zich uitstekend op zijn plek bij Red Bull, de sponsor die zich al vroeg in zijn carrière over hem ontfermde en richting de Formule 1 bracht. Er is sprake van een sprookjeshuwelijk, want rookie Max maakte bij Toro Rosso – nu AlphaTauri – gelijk grote indruk en na zijn promotie richting de hoofdmacht won hij prompt zijn debuutrace voor Red Bull. Dit was de Spaanse Grand Prix in 2016, wat alweer voelt als een eeuwigheid geleden.

Red Bull ontving op de afsluitende Grand Prix van 2021 een kroon op het werk. Dankzij een geslaagde inhaalactie op Lewis Hamilton tijdens de laatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi werd de wereldtitel veroverd. Geen wonder dus dat Red Bull – ondanks een geruchtje hier en daar in minder succesvolle tijden over een transfer naar Mercedes – graag verder wilde met Verstappen.

De gemaakte afspraken zijn inmiddels definitief en ondertekend. Verstappen is door het zetten van zijn handtekening nu de best betaalde Nederlandse sporter en krijgt naar verluidt een toelage van 50 miljoen euro per jaar, waarmee hij qua salaris op gelijke hoogte komt met Hamilton. Bovenop dit ongekende jaarsalaris komen nog allerlei persoonlijke sponsordeals, waardoor de verdiensten van Verstappen nog veel verder oplopen. En vergeet ook de bonussen niet bij meer succes.

Waarom is Red Bull bereid om zelfs in tijden van een ingesteld budgetplafond maar liefst 50 miljoen euro per jaar over te maken aan Verstappen? Wij zetten een aantal argumenten op een rijtje.

Best beschikbare coureur

Het talent van Verstappen is boven alle twijfel verheven. De nog altijd maar 24-jarige coureur was in zijn tienerjaren wellicht een beetje te wild, maar rijdt inmiddels iets slimmer en kan zijn ongelooflijke portie talent nu ook koppelen aan het neerzetten van een reeks goede resultaten. Op die manier werd een basis gelegd voor het gewonnen kampioenschap.

Verstappen en Hamilton zijn verheven boven de rest en de beste rijders van de huidige generatie Formule 1-coureurs. De 37-jarige Hamilton ligt vast bij Mercedes en verkeert inmiddels in de herfst van zijn loopbaan, terwijl het voor Verstappen pas net begint. Geen wonder dat Red Bull zich wil verzekeren van zijn diensten.

Wie komt er qua talent bij Verstappen in de buurt? George Russell, Charles Leclerc, Lando Norris, Carlos Sainz? Dat moet allemaal nog maar blijken. Grote kans dat Verstappen simpelweg de beste is en dat hem kwijtraken betekent dat Red Bull zich met een coureur van minder kaliber tevreden moet stellen, wat na de eerste wereldtitels sinds 2013 (Sebastian Vettel) zelfs ten koste zou kunnen gaan van de onverminderd hoge ambities.

Wereldkampioen

De status van wereldkampioen opent zowel voor Red Bull als Verstappen allerlei nieuwe deuren. Het is geen toeval dat grote partijen als naamsponsor Oracle en Bybit zich verbinden aan het team, Bybit staat zelfs prominent afgebeeld op de nieuwe RB18. De bedragen die hiermee gemoeid zijn, overstijgen zelfs het jaarsalaris van Verstappen.

Het is natuurlijk niet zo dat deze partijen zich puur en alleen aan Red Bull verbinden omdat Verstappen wereldkampioen is geworden, maar op het gebied van marketing werkt het niet tegen je als je kunt zeggen dat je de hegemonie van Hamilton en Mercedes hebt doorbroken.

Sponsoren die zich hiermee willen afficheren, dienen daarvoor een prijs te betalen. Een prijs die sinds de befaamde en beruchte laatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi alleen maar is opgelopen. Er is dus best wat ruimte voor een salarisverhoging voor Verstappen, want Red Bull wordt er niet veel minder van.

Populairste coureur op de grid

Verstappen is dus nog jong, de best beschikbare coureur met het oog op de toekomst en nu ook nog eens wereldkampioen. Is dit genoeg om direct 50 miljoen euro per seizoen af te tikken? Nee, er speelt nóg meer. Verstappen is ook de populairste coureur van allemaal.

Dit blijkt uit diverse enquêtes, die de Formule 1 organiseert om zichzelf inzicht te verschaffen in de manier waarop de supporters de sport ‘consumeren’. Een verschrikkelijke term, maar hoe meer inzichten je opdoet en hoe meer informatie je vergaart, des te beter je hierop kunt inspelen.

Populariteit is aandacht waard en dus geld. Dat beseft marketingmachine Red Bull als geen ander. Het verkopen van energiedrankjes is belangrijk, maar Red Bull is inmiddels zoveel meer geworden dan dat en heeft daar een uithangbord bij nodig. De spectaculaire acties van de zeer getalenteerde Verstappen zijn zeer aansprekend en daar willen fans graag bij horen.

Vergeet ook niet dat dit één van de redenen is waarom Verstappen zijn vaste startnummer 33 heeft ingeruild voor het nummer 1 en bijbehorende kampioensster . Ook dit biedt onwijs veel mogelijkheden, bijvoorbeeld op het vlak van merchandise verkopen. Het is een misvatting dat clubs en teams verdienen per verkocht shirtje – Paris Saint-Germain verdient Lionel Messi niet terug via verkopen in de fanshop – maar hoe groter de afzet des te beter ook de sponsordeals op dit vlak worden.

Conclusie

Red Bull krijgt dus nogal wat terug voor het jaarsalaris dat Verstappen in het vooruitzicht is gesteld. Talent, aandacht en groeimogelijkheden om maar iets te doen. En dat in een tak van sport die mede dankzij Netflix populairder is geworden dan ooit, zelfs op Amerikaanse bodem. Een jaarlijkse vergoeding van 50 miljoen euro klinkt nu als iets ongelooflijks, maar naarmate de tijd verstrijkt, zal het logischer en logischer worden.

Best betaalde Nederlandse sporter

Dankzij zijn salarisverhoging wordt Verstappen ook met afstand de best betaalde Nederlandse sporter, al helemaal wanneer je het omrekent naar de jaarlijkse toelage. De Red Bull-coureur verdient per jaar ongeveer drie keer zo veel als de nummer twee op de lijst: Xander Bogaerts. De naam Bogaerts zegt je misschien niet direct iets, maar in Amerika is de honkballer van de Boston Red Sox een grootheid. Hij speelt op de belangrijke positie van korte stop.



Dit zijn de best betaalde sporters van Nederland (bedragen per jaar):

1. Max Verstappen (Red Bull - Formule 1) - 50 miljoen euro

2. Xander Bogaerts (Boston Red Sox - honkbal) - 19 miljoen euro

3. Kenley Jansen (LA Dodgers - honkbal) - 16 miljoen euro

4. Didi Gregorius (New York Yankees - honkbal) - 12,8 miljoen euro

5. Virgil van Dijk (Liverpool - voetbal) - 11,5 miljoen euro

