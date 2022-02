De spectaculaire ontknoping werd door vele honderden miljoenen supporters live aanschouwd en maakte al direct veel tongen los. Als gevolg van een crash van Nicholas Latifi werd vlak voor het einde van de Grand Prix van Abu Dhabi de safetycar op de baan gestuurd.

Tot zo ver niks geks, ware het niet dat vervolgens in tweede instantie werd besloten om achterblijvers alsnog weg te halen tussen leider Hamilton en Verstappen, die op dat moment tweede lag en een pitstop had gemaakt voor verse banden.

Bijzonder genoeg werden niet alle achterblijvers doorgeseind, maar slechts enkelen, waarna de race voor een laatste rondje werd hervat. In dat laatste rondje gaven de nieuwe banden van Verstappen de doorslag. Hamilton probeerde nog te verdedigen, maar was kansloos en verloor de strijd om de troon van de Nederlander.

So not right

“No Mikey, no no Mikey. That was so not right”, luidde het iconische radiocommentaar van Toto Wolff terwijl Verstappen druk bezig was Hamilton in te halen en wereldkampioen te worden. Zowel Mercedes als Red Bull bestookte wedstrijdleider Masi om een beslissing in eigen voordeel te nemen, waardoor de verliezer altijd kwaad zou zijn.

Mercedes verloor, was inderdaad kwaad en ging direct in beroep tegen de uitslag van de race. Een eerste beroep werd afgewezen, waarna eventjes werd gedreigd met een tweede beroep. Dit omdat Masi de regels niet correct zou hebben toegepast, zoals nu door de FIA wordt bevestigd.

Er werd een soort compromis gevonden in de politieke wereld die de Formule 1 ook is: de FIA zou een officieel onderzoek beginnen, Verstappen was, is en blijft kampioen en Mercedes zou niet nog verder in beroep gaan. Wat daarna volgde, was radiostilte . Vooral van Hamilton. Dit mocht worden opgevat als een vorm van stil protest.

Dat stille protest van Hamilton – van wie zelfs eventjes werd getwijfeld of hij zijn carrière zou vervolgen – heeft zijn uitwerking niet gemist. De FIA besluit wedstrijdleider Masi uit zijn functie te zetten. Masi blijft actief binnen de FIA, maar niet langer als wedstrijdleider tijdens Grands Prix. Hij wordt door twee man opgevolgd; Eduardo Freitas en Niels Wittich.

Whiting

Freitas en Wittich krijgen rugdekking van een soort VAR en veteraan Herbie Blash. Blash was de rechterhand van Charlie Whiting, de bekende en boven alle twijfel verheven voorganger van wedstrijdleider Masi. Whiting overleed volkomen onverwacht vlak voor de start van seizoen 2019, waarna Masi naar voren werd geschoven.

Verder wordt per direct het radioverkeer aan banden gelegd tussen teams en wedstrijdleiding. De vele boodschappen over en weer wierpen een schaduw over de titelstrijd, waarbij telkens het ene of andere team aanstuurde op een straf voor de rivaal en zichzelf trachtte vrij te pleiten zodra er weer iets was gebeurd.

Het nieuwe Formule 1-seizoen start 20 maart met de Grand Prix van Bahrein. Verstappen gaat vanaf dat moment op jacht naar zijn tweede wereldtitel

