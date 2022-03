Haas pakte het stuurtje van zijn bolide van Mazepin af omdat hij Russisch is en de renstal ook niet langer het sponsorgeld van Uralkali kon aannemen. Uralkali is een bedrijf dat onder meer handelt in kunstmest en is in bezit van vader Dmitry Mazepin, die op zijn beurt weer nauwe banden onderhoudt met het Kremlin.

Kortom, het werd voor Haas gezien de geopolitieke situatie van vandaag de dag allemaal behoorlijk ingewikkeld. Daarop werd het contract met Mazepin opgezegd. Het kamp-Mazepin, waartoe Uralkali behoort, verlangt nu het reeds voldane sponsorgeld terug, maar start ook een actie voor andere Russische sporters die in het nauw zitten.

Ad

F1 | Bekijk de nieuwe auto’s van Verstappen, Hamilton, Ferrari, Mclaren en Vettel voor 2022

Formule 1 F1 | Alles zit tegen bij Haas – Team komt niet in actie vanaf start test in Bahrein 2 UUR GELEDEN

We Compete As One

Het IOC riep op om geen enkele Russische sporter – zowel individueel als in teamverband – meer tot competities toe te laten. Zo ver lijkt het niet te komen verspreid over de diverse sporten, maar er zijn genoeg Russen aan te wijzen die niet langer optimaal aan hun sport kunnen deelnemen.

Om die benadeelden tegemoet te komen, starten Mazepin en Uralkali een fonds om de gedupeerden te ondersteunen. Het fonds krijgt de naam ‘We Compete As One’. Het startkapitaal wordt verzorgd door het resterende bedrag dat nu niet meer aan Haas hoeft te worden overgemaakt.

“Het fonds is bedoeld als ondersteuning, zowel financieel als niet-financieel, voor sporters die nu langs de zijlijn moeten toekijken puur en alleen omdat ze in het bezit zijn van het verkeerde paspoort. Een leven lang voorbereiden op de Olympische Spelen of Paralympics was plots niets meer waard en wij willen ervoor zorgen, bijvoorbeeld door alternatief werk te vinden, dat het verbod om te sporten tenminste niet ten koste gaat van een normaal inkomen”, aldus Mazepin in een verklaring.

Niet uitgesproken tegen oorlog

“Je kunt je voorstellen dat de nu verbannen sporters hebben gerekend op bepaalde inkomsten, op het gebied van sponsoring bijvoorbeeld, maar dat hier plotseling een streep door is gezet. Ook kunnen wij zorgdragen voor juridische bijstand in het geval een sporter wil proberen alsnog te kunnen deelnemen. En tenslotte stellen we mentale hulp beschikbaar omdat het niet niks is om verbannen te worden.”

De familie Mazepin heeft zich – ondanks vragen hierover gesteld tijdens hetzelfde persmoment – niet uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne. Wel deelde de coureur dat hij niet vooraf door het team op de hoogte werd gesteld van zijn ontslag en moest hij dit vernemen via het persbericht.

Formule 1 F1 | “Mercedes heeft Masi weggepest uit de Formule 1” - Horner haalt uit naar rivaal GISTEREN OM 11:18