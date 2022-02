Formule-1 en shorttrack kent een aantal overeenkomsten. Zo kun je net als bij de Formule-1 ook de baan uitvliegen door de schuld van een ander. Ook is de rol van de wedstrijdleiding ook heel groot. Daarnaast worden er hoge snelheden behaald, waardoor een helm geen overbodige luxe is.

De Canadees Hamelin is een van de iconen van de sport. Hij werd zes keer olympisch kampioen op de shorttrackbaan. De 37-jarige nam afscheid in Peking. De teamfinale was zijn laatste kunstje en hij sloot die winnend af.

Hij droeg een helm die duidelijk geïnspireerd was op de helm van Hamilton tijdens de Formule-1-races. De paarse kleur kwam ook in de helm van Hamelin terug en de gouden lijnen waren bijna identiek. Door deze overeenkomsten besloot Hamilton op Twitter zijn felicitaties uit te spreken.

