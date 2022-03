GP Bahrein | Hamilton vreest dat er geen snelle oplossing is voor problemen Mercedes

Sandbaggen, verstoppertje spelen, verschuilen… Er zijn talloze synoniemen denkbaar om te omschrijven wat Mercedes – acht keer op rij kampioen bij de constructeurs – achterhoudt, maar langzaam is het tijdens de eerste Grand Prix inderdaad de vraag of Mercedes in de knoei zit.

Er is in aanloop naar 2022 van alles veranderd, met compleet nieuwe regelgeving, terwijl Mercedes tot de laatste ronde van 2021 alles moest geven in de titelstrijd . Voor Max Verstappen en Red Bull geldt natuurlijk precies hetzelfde, maar de RB18 oogt een stuk sneller dan de W13.

Stuiteren

Zo wordt de W13 van Mercedes ook in Bahrein geplaagd door het fenomeen ‘ porpoising ’, waarbij de auto stuitert op het rechte stuk. Dit gaat ten koste van het o zo gewenste grondeffect, snelheid en vertrouwen, waardoor veel tijd verloren gaat.

Mercedes kwam vrijdag totaal niet in de buurt van de snelste tijden. “Wij strooien echt geen zand in de ogen, dit is onze werkelijke snelheid. Er zijn problemen die we moeten oplossen. En die problemen zijn dit keer wat serieuzer dan in het recente verleden”, vertelt Hamilton in de camera.

“De problemen die we in het verleden kenden waren veel kleiner vergeleken met nu. We moeten aan de bak en het is niet morgen verholpen. Het lijkt erop dat onze problemen nog wel eventjes aanhouden. Dit is geen bluf, zoals veel mensen vermoedden, we liggen echt op achterstand.”

Verstappen snel in Sakhir

Verstappen op zijn beurt was de snelste man tijdens de tweede vrije training in Sakhir, maar hoewel de Nederlander zeker nog niet tot het uiterste ging, wijst hij erop dat Ferrari er ook goed voorstaat. Dat wordt beaamd door Charles Leclerc, die zijn ambities naar boven lijkt te mogen bijstellen.

De eerste echte antwoorden volgen zaterdag in Bahrein om 16:00 uur tijdens de kwalificatie, waarna zondag om 16:00 uur de race van start gaat. Dan krijgen we ook antwoord op de vraag of Alfa Romeo wellicht sneller is dan Mercedes, zoals Hamiltons nieuwe teamgenoot George Russell suggereert.

