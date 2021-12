“Ik heb geen medelijden met Lewis” - Verstappen verwacht niet dat Hamilton stopt

Mercedes is nog altijd zo boos en verdrietig dat teambaas Toto Wolff niet uitsluit dat Hamilton besluit te stoppen. Wolff kent Hamilton als een man van principes en als de principes van de sport worden aangetast, zoals in de ogen van Mercedes achter de safetycar is gebeurd, sluit Wolff niets uit.

De man voor wie het kwartje in Abu Dhabi tijdens de laatste ronde van het bizarre seizoen 2021 goed viel – Verstappen dus – ziet niet in waarom Hamilton uit ongeloof en woede de Formule 1 zou verlaten. De nieuwe wereldkampioen heeft ook geen medelijden met de onttroonde Hamilton.

Hamilton won in 2008 op dezelfde manier

“Nee, ik voel geen medelijden. Ik snap wel dat het pijn doet. Maar dit is autosport. Je moet altijd tot het einde blijven strijden, omdat er nog van alles kan gebeuren. Lewis heeft ook eens op deze manier een titel gewonnen. Als de emotie straks is gezakt, denk ik dat hij het allemaal wel begrijpt”, aldus Verstappen.

De Red Bull-coureur doelt op de ontknoping van 2008. Felipe Massa (Ferrari) vierde de wereldtitel al met de Braziliaanse supporters, maar hield er geen rekening mee dat Hamilton (McLaren) in de laatste bocht de kans kreeg om Timo Glock (Toyota) in te halen. Hamilton ging Glock voorbij en pakte zo het extra puntje dat hij nodig had voor zijn eerste kroon. De term “Is that Glock?” werd een klassieker.

Verstappen: “Als Hamilton straks terugkijkt op alles wat hij al heeft gepresteerd, komt het allemaal wel weer goed, denk ik. Lewis krijgt volgend seizoen opnieuw de kans om voor zijn achtste wereldtitel te gaan en recordhouder te worden, dus er is volgens mij geen enkele reden om op te geven of weg te lopen.”

Nieuwe regels in 2022

Dan moet Hamilton in 2022, als er onwijs veel regels veranderen en de auto’s er heel anders uitzien, wel met Verstappen zien af te rekenen. Hoewel het hogere doel van de familie Verstappen is bereikt met het behalen van de wereldtitel, hoopt de Nederlander op nog veel meer succes.

“Wat ik direct over de boordradio al zei tijdens de uitloopronde: ik wil nog tien tot vijftien jaar voor Red Bull rijden en hopelijk winnen we samen veel meer kampioenschappen.”

