De ontwerpers van het Duitse Schneestern GmbH & Co willen de deelnemers beschermen tegen de scherpe westenwind en besloten daarom te zorgen voor een muur als beschutting. De link met de historie en cultuur van het land was vervolgens snel gelegd. Het resultaat is een prachtig parcours.



“Waar wil je zijn met een harde wind, vroeg ik mezelf af. Achter de muur toch? Op deze manier kwamen we tot dit idee”, zegt hoofdontwerper Dirk Scheumann. “We hebben de railelementen in stappen geïnstalleerd. Naar rechts worden ze steeds lager en lager. De deelnemers gaan hier zeker van profiteren zodat ze optimaal kunnen presteren."

WB Font-Romeu | Cody LaPlante raakt mid-air beide ski's kwijt in bizar moment tijdens Slopestyle run

Ad

Overtroffen

Beijing 2022 Beijing 2022 | Dit moet je weten over de kunsten die de freestyle skiërs vertonen op de Winterspelen 16/01/2022 OM 21:28

Het is fantastisch, met die Chinese Muur. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Ze hebben zichzelf overtroffen, zegt ook de Nieuw-Zeelandse snowboarder Zoi Sadowski-Synott.

Het ziet er niet alleen geweldig uit, maar het is ook nog eens een heerlijk parcours om over te rijden, vult de Australische Tess Coady aan.

Adembenemend





De Ook de internationale skifederatie FIS is onder de indruk. “Dit is wellicht het meest geavanceerde en meest adembenemende slopestyle-parcours ooit. Er is heel goed nagedacht over het design.”De snowboarders strijden op het bijzondere parcours tussen 5 en 7 februari om de medailles. De freestyle skiers komen tussen 13 en 15 februari in actie.

Laax | Peperkamp zevende op slopestyle

WAAR KIJK JE?



De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op vrijdag 4 februari 2022 live te zien op Eurosport en op discovery+ . Vanaf dat moment kun je ruim twee weken lang genieten van live wintersport via onze kanalen.

Beijing 2022 Explainer | Welke gedachte gaat er schuil achter het grappige onderdeel moguls? 26/10/2021 OM 10:24