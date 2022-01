Beijing 2022

Wat: Freestyle skiën

Freestyle skiën kun je beschouwen als het kleine, toffe broertje van de skiwereld, maar zeg dit niet te hard tegen de alpineskiërs… De discipline hoort er inmiddels helemaal bij, nadat het in 1988 zijn debuut had beleefd tijdens de Winterspelen in Calgary.

Zo’n 34 jaar later is het onderdeel gegroeid naar in totaal dertien disciplines waarop medailles worden uitgereikt. Bij de meeste onderdelen gebeurt dit dus op basis van een jurybeoordeling . Desondanks zie je maar weinig rivaliteit bij de freestylers onderling, die elkaars beste vrienden zijn en het misschien nog wel belangrijker vinden om de kijkers thuis – publiek is er helaas niet – volop te vermaken.

Te gekke stunts

De freestylers halen de meest gekke stunts uit en zoeken volop de grenzen uit, maar de Winterspelen blijven een soort buitenbeentje op het circuit van wedstrijden. Tijdens de Olympische Spelen is alles anders, omdat de freestylers plotseling hun land vertegenwoordigen en er ineens toch echt olympisch goud op het spel staat.

Zo’n beetje alle onderdelen binnen de discipline freestyle skiën laten zich niet of nauwelijks voorspellen. Het niveau van de deelnemers ligt dicht bij elkaar en een klein foutje kan ervoor zorgen dat de jury net te veel strafpunten oplegt om te kunnen juichen.

Het feit dat de meest gedecoreerde olympiër in die 34 jaar slechts drie medailles heeft, zegt genoeg. Kari Traa won op de moguls een keertje goud, zilver en brons. Alexandre Bilodeau (moguls) en David Wise (halfpipe) wonnen daarentegen weer twee keer goud.

Jury

De jury let met zijn strenge oog trouwens op allerlei zaken. Van de hoeveelheid ‘air’ bij de uitvoering van een sprong tot de mate van controle, uitgevoerde trucs en techniek, plus natuurlijk de landing. Er zijn ook nog allerlei kleine dingetjes die worden gejureerd. Hoe moeilijker de uitgevoerde proef, des te meer bonuspunten zijn er te verdienen.

Als een skiër stopt vanwege een val of fout krijgt-ie eventjes de kans om verder te gaan, anders wordt er tot en met dat moment beoordeeld. Om te voorkomen dat er wordt gevallen, zijn er op de grond markeringstekens aangebracht zodat de deelnemers terwijl ze in de lucht hangen tenminste nog een idee hebben van waar ze zich ongeveer bevinden.

Moguls

Mikael Kingsbury (Canada) en Perrine Laffront (Frankrijk) zijn op dit moment de grote sterren. Kingsbury won goud op het onderdeel moguls – dit zijn die bulten op een steile helling waarvan je je afvraagt: is dat niet onwijs slecht voor je knieën? – tijdens Pyeongchang 2018 en is ook nog eens de regerend wereldkampioen. Hetzelfde geldt voor Laffront, die in Peking haar olympische titel verdedigt.

De kunst is om zoveel mogelijk bochten te skiën terwijl er ook nog eens wordt beoordeeld op gemaakte sprongen en ontwikkelde snelheid. Je begrijpt wel dat de moguls zo veeleisend zijn dat dit als meest uitdagende onderdeel wordt beschouwd.

Grappig genoeg behoren ook de Britten tot de medaillekandidaten. Je verwacht ze misschien niet direct op ski’s, maar met James Woods (in 2019 wereldkampioen op de slopestyle), die in Zuid-Korea net naast een medaille greep, en de bronzen Izzy Atkin liggen er zeker kansen. Izzy’s jongere zusje Zoe gooit ook hoge ogen met goede uitslagen. Helaas zijn er geen Nederlandse deelnemers, laat staan dat we de medaillekandidaten kunnen doornemen.

Skicross

Gus Kenworthy is om meerdere redenen ook een bekende naam in het wereldje van de freestyle skiërs. Hij won namens Team USA zilver tijdens Sochi 2014 en kwam in datzelfde jaar uit de kast, waarmee hij één van de eerste skiërs was die openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit. Kenworthy geniet ook bekendheid buiten de piste, dankzij deelname aan American Horror Story en optredens als jurylid bij het programma Drag Race. Hij komt nu uit voor Groot-Brittannië.

Op de skicross – het enige onderdeel waarop tegen elkaar wordt geracet terwijl er een serie obstakels moet worden bedwongen – die er je er verstandig aan om met extra aandacht te kijken naar Sandra Naslund en Alex Fiva. Beiden zijn wereldkampioen en jagen nu op eeuwige olympische roem.

Agenda

3 februari: moguls (vrouwen en mannen)

5 februari: moguls (mannen)

6 februari: moguls (vrouwen)

7 februari: big air (vrouwen en mannen)

8 februari: big air (vrouwen)

9 februari: big air (mannen)

10 februari: mixed team aerials

13 februari: slopestyle en aerials (vrouwen)

14 februari: slopestyle (mannen en vrouwen) en aerials (vrouwen)

15 februari: slopestyle en aerials (mannen)

16 februari: aerials (mannen)

17 februari: halfpipe (vrouwen) en skicross (vrouwen), halfpipe (mannen) en finale skicross (vrouwen)

18 februari: halfpipe (vrouwen) en skicross (mannen)

19 februari: halfpipe (mannen)

Waar kijk je?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op vrijdag 4 februari 2022 live te zien op Eurosport en op discovery+ . Vanaf dat moment kun je ruim twee weken lang genieten van live wintersport via onze kanalen.

