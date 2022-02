Zwitserland is al jaren goed vertegenwoordigd in de skicross. Ook bij de Olympische Spelen van Beijing 2022 staan er weer twee Zwitsers in de finale. Alex Fiva is op 36-jarige leeftijd tweede geworden in de finale. Daarmee is Fiva de oudste olympische medaillewinnaar op de skicross. Het goud ging naar zijn landgenoot Ryan Regez. Regez is de leidier in het wereldbekerklassent en dus ook de favoriet voor olympisch goud, maar bij het skicross is de uitslag alles behalve te voorspellen.

Toch weet Regez direct in het begin van de finale de leiding te pakken. Niemand komt meer langszij. Ook Alex Fiva lag na de eerste bocht eigenlijk al op de tweede plaats. Sergey Ridzik leek nog even in de buurt te komen van de Zwitser, maar zat vervolgens aan de buitenkant van de bocht waardoor hij snelheid tekort kwam. De Rus mag de bronzen plak mee naar huis nemen.

Erik Mobaerg stond verrassend in de finale. De pas 24-jarige Zweed moet het dus voorlopig doen met de vervelendste plek van de Spelen. Net naast het podium.

Talentvolle Italiaan in B-finale

De olympische kampioen van PyeongChang 2018 stond in de B-finale. Brady Leman werd hier tweede en dus zesde op uiteindelijke ranking. Deze B-finale werd gewonnen door de pas 21-jarige Simone Deromedis. De Italiaan pakte zo'n enorme voorsprong dat hij in de laatste sprong voor de finish het publiek nog even extra vermaakte met een truc in de lucht. De Italiaan moet dus zeker in de gaten gehouden worden in aanloop naar de volgende Winterspelen die in zijn thuisland gaan plaatsvinden.

Problemen met de startgate

De B-finale werd wel gekenmerkt door technische problemen met de startgate. De eerste twee keer wilde de startgate niet open toen de official op de knop drukte. Hierdoor liep de start wat uit. Dit kwam voor de finalisten uit de A-finale wel goed uit. Zij hadden pas enkele minuten daarvoor de halve finales geskiet.

