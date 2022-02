Big air

De Amerikaans geboren Gu startte deze Spelen met een gouden plak op het onderdeel big air. Geweldige runs met als uitkomst scores van 93.75 en 94.50 zorgden ervoor dat ze net boven de Franse Tess Ledeux eindigde met een schamel verschil van 0.75. Dat maakte Gu echter niet minder blij met haar prestatie.

Ad

Beijing 2022 | Eileen Gu springt op laatste moment naar olympische titel

Beijing 2022 Freestyle Skiën - Beijing 2022 - Olympische hoogtepunten 6 UUR GELEDEN

Slopestyle

Daarna volgde een zilveren medaille op het onderdeel slopestyle. In haar laatste run liet ze een score van 86.23 noteren, wat uiteindelijk 0.33 tekort kwam voor de gouden medaille. Die ging naar de Zwitserse Mathilde Gremaud.

Halfpipe

Na goud en dus zilver, kwam Gu nog door voor een kers op de taart. De gouden plak voor het onderdeel halfpipe. Met haar tweede run van 95.25 was ze veel te sterk voor de concurrentie. Een flinke marge van 4.5 punt tussen haar en Olympisch kampioene van Pyeongchang Cassie Sharp. De Canadese Sharp kon niet in de buurt komen en zo was een derde medaille een feit voor Gu. Voor haar laatste ronde wist ze al dat goud niet meer te ontlopen was. Voordat ze naar beneden mocht voor haar overwinningsrondje, was ze duidelijk emotioneel met haar trainers.

''Ik voelde veel druk. Ik wist dat de verwachting was dat ik zou winnen maar dat gezegd hebbende, zijn er zoveel geweldige vrouwen en meiden die competitief zijn, die de sport duwen en zo hun best doen.'' vertelde Gu aan de BBC.

Beijing 2022 | Eileen Gu is beste jonge olympiër na nieuw goud

Uikomen voor China

Gu koos in 2019 om voor China uit te komen. Haar moeder is geboren in China en studeerde aan de universiteit van Beijing voordat ze naar California verhuisde en de vader van Gu tegenkwam. Gu werd daar ook geboren maar koos dus voor China. Zelf zegt ze daarover:

''Ik heb China gekozen omdat dit een geweldige kans is om deze sport groot te maken bij mensen die er nog nooit van gehoord hebben. En eerlijk, ik heb mijn doel gehaald. Er zijn 300 miljoen mensen op sneeuw, dus om ook maar een kleine fractie te hebben beïnvloed maakt me ongelofelijk trots.''

WAAR KIJK JE?

De Olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om Olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport

Beijing 2022 Freestyle Skiën - Beijing 2022 - Olympische hoogtepunten 6 UUR GELEDEN