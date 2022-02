De Chinese Eileen Gu maakt in Peking de tongen los. Gu werd geboren in San Francisco en genoot ook haar opleiding in de Verenigde Staten. Toch kiest ze ervoor om voor het land van haar vader uit te komen. Dat wordt haar vanwege de geopolitieke situatie niet in dank afgenomen in haar thuisland.

WAAR KIJK JE?

Ad

Beijing 2022 Freestyle Skiën - Beijing 2022 - Olympische hoogtepunten 2 UUR GELEDEN

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Eileen Gu is beste jonge olympiër na nieuw goud 3 UUR GELEDEN