Beijing 2022

Na twee sprongen leek de Amerikaanse Ashley Caldwell nog op weg naar het goud met twee geweldige sprongen, maar op haar laatste sprong ging het mis bij de landing. Een score van 83.71 bleek zelfs niet genoeg voor een medaille. Ze eindigde net buiten de prijzen op plek vier.

Xu volgde niet ver achter Caldwell na de eerste sprong (103.89) en zij kon door die sterke score er zelfs voor kiezen om haar tweede sprong over te slaan. In de finale deed de Chinese het juist nog wat beter dan in de kwalificatie: 108.61. Het was uiteindelijk net voldoende om de regerende kampioene uit Wit-Rusland, Hanna Huskova, van een tweede opeenvolgende titel af te houden.

BEST-OF-THE-REST

Op de sprong van Huskova viel eigenlijk weinig af te dingen, maar door de sterke Xu moest ze dit keer dus genoegen nemen met een zilveren medaille. Op grote afstand van de twee besten was het brons voor Megan Nick. Zij hield haar landgenote Caldwell achter zich, maar kwam niet in de buurt van Xu en Huskova (93.76).

