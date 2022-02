Beijing 2022

Guangpu Qi en zijn landgenoot Zongyang Jia gingen de fnale is als de favorieten met de beste scores in de kwalificatie. Jia ging echter de fout in en miste daardoor zelfs de schifting.

De finale resulteerde in een foutenfestival. Bijna alle finalisten maakten foutjes, en omdat Qi niet faalde was het goud voor hem.

ABRAMENKO

Abramenko kreeg nog een laatste kans op prolongatie, maar moest bij de landing een handje op de sneeuw zetten om overeind te blijven. Zijn score bleef daardoor ver achter op die van de Chinees.

Waar de Oekraïense titelverdediger dus genoegen moest nemen met zilver, eiste achter hem de Rus Burov net als vier jaar geleden in Pyeongchang het brons op.

