Freestyle Skiën

Beijing 2022 | Het moment tussen Fanny Smith en Daniela Maier

Het brons werd niet zonder slag of stoot verdeeld. Fanny Smith kwam als derde over de finish, net zoals vier jaar geleden in PyeongChang, maar zij werd vervolgens door de jury een plek teruggezet waardoor de bronzen medaille naar Daniela Maier ging.

00:00:59, 2 uur geleden