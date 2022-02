Beijing 2022

Na de finale moesten de atleten minutenlang wachten op de officiële uitslag. De jury was bikkelhard toen het oordeel verscheen. De Zwitserse Smith, die als derde over de finish was gekomen, had een gevaarlijke actie uitgehaald en werd teruggezet naar de vierde plaats.

De Zwitserse ging verhaal halen bij de jury en had geen goed woord over voor de beslissing. “Jij bent jury, kun je eigenlijk wel skien?” De situatie werd nog vreemder toen de Duitse die brons won, aangaf de beslissing ‘unfair’ te vinden. Smith voelde zich gesterkt in haar protest. “Zij zegt ook dat het unfair is en wij zijn de rijders.”

Toch was de jurybeslissing definitief en gaat de Zwitserse niet met een medaille naar huis. Bondscoach van de Duitse skicrossers Heli Herdt gaf aan: “Het brons is zeker, morgen heeft niemand het meer over hoe de medaille is verdiend?|

