Gu kan bestempeld worden als een echte 'wonder woman', al kiezen de Chinezen wellicht liever voor hun eigen vertaling van dat woord. De atlete studeert aan de prestigieuze Stanford University, schreef al voor de New York Times en stond als model al op de cover van tijdschriften als Vogue en Elle. En dat terwijl de Chinese pas achttien jaar oud is.

Maar waar ze vooral bekend door is, is haar keuze om als geboren Amerikaanse voor China uit te komen. Als dochter van een Chinese moeder en een Amerikaanse vader koos ze in 2019 op vijftien jarige leeftijd voor het huidige gastland van de Winterspelen.

Politieke spion

Ze maakte die keuze bekend op haar Instagram en sindsdien is ze een Chinese politieke pion in een mondiaal geopolitiek schaakspel. Voor China was haar keuze een hele welkome, want een land moet toch wel goed zijn als een slimme, jonge atlete ervoor kiest?

Intussen kan ze de titel 'meest succesvolle Chinese wintersporter' aan haar nu al imposante CV toevoegen. Gu won al verschillende disciplines op de X-Games, een jaarlijkse wedstrijd in extreme sporten, zoals freestyle skiën. Met een gouden medaille neemt haar populariteit alleen nog maar meer toe.

Op het Chinese socialmediaplatform Weibo heeft ze inmiddels 1,4 miljoen volgers. Haar aantal volgers op het Amerikaanse Instagram bedraagt een 'schamele' 300.000. Wie weet schuil in dit verschil in volgersaantal de verklaring voor het feit dat Weibo direct na het gouden succes van Gu eventjes totaal onbereikbaar was.

Gouden medaille

Gu won haar gouden plak op bijzondere wijze door een truc te performen die ze daarvoor nog nooit in een officiële wedstrijd had laten zien. De Chinese maakte een leftside double cork 1620 waarbij ze perfect achteruit skiend landde.

Het was de tweede keer ooit dat een vrouw deze truc perfect uitvoerde. Tijdens de X-Games in Aspen een maand geleden gaf de Francaise tess Ledeux Gu het goede voorbeeld.

Beijing 2022 | Eileen Gu springt op laatste moment naar olympische titel

