Freestyle Skiën

Beijing 2022 | Zweedse Naeslund olympisch kampioene skicross

Sandra Naeslund is de nieuwe olympische kampioene op de skicross. De Zweedse eindigde vier jaar geleden in PyeongChang net naast het podium. Canada staat traditiegetrouw ook op het podium bij de skicross. In Peking is het Marielle Thompson die het Noord-Amerikaanse land vertegenwoordigd. Daniela Maier werd naar de derde plaatst gezet nadat Fanny Smith een straf kreeg van de jury.

00:02:55, 2 uur geleden