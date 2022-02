Freestyle Skiën

Beijing 2022 | Cameramannen hebben het zwaar bij Halfpipe kwalificaties

Bizarre taferelen bij de kwalificatie van de ski halfpipe waar de Fin Jon Sallinen verkeerd uitkomt en een cameraman raakt. Zowel de Finse skiër als de cameraman komen met de schrik vrij. Hoe de camera eraan toe is is nog onbekend. Vervolgens is er een overenthousiaste finish waarbij een andere cameraman helemaal onderuit wordt gehaald. Bekijk hier de beelden.

00:00:20, 2 uur geleden