Hubbard is niet de allereerste transgender die actief is op de Olympische Spelen. In 2016 kwam de Canadese Quinn in actie bij het damesvoetbal. Wel is Hubbard de eerste individuele transgender atlete.



Het internationale sporttribunaal (CAS) oordeelde in 2019 dat vrouwen met een hoge testosteronwaarde niet zonder medicijnen te slikken mogen deelnemen aan sportwedstrijden voor vrouwen. De medicijnen moeten de hormoonwaarde verlagen. Volgens het CAS zouden vrouwen met een verhoogde testosteronwaarde een oneerlijk voordeel hebben ten opzichte van de vrouwen die geen afwijkende waarden hebben.

De 43-jarige is geboren in Auckland. Hubbard was in landelijke competities recordhouder bij de mannen, met een gewicht rond de 300kg. Hoewel het goed ging in de sport stopte ze op 23-jarige leeftijd volledig met gewichtheffen. “Het werd te veel om aan te kunnen, de druk om te passen in een wereld die misschien niet helemaal gemaakt is voor mensen zoals ik”, zo luidde de verklaring.

Transitie

De Nieuw-Zeelandse begon in 2016 aan haar transitie, wat de deur opende om haar rentree te maken in het gewichtheffen. Haar uiteindelijke comeback was in 2017, maar liefst zestien jaar na haar laatste actieve deelname.

Haar rentree was een succes. Tijdens de North Island Games zette ze met 113kg een Oceanisch record neer, gevolgd door een gouden medaille op de Australische kampioenschappen.

Tijdens deze Zomerspelen is Hubbard als zevende geplaatst, maar ze wist al indruk te maken tijdens de kwalificatie door het op drie na hoogste totaal te behalen. Ze hoopt in Tokio dan ook de jonge opkomende talenten van het podium te kunnen houden. Hubbard komt uit in de klasse +87kg in groep A, die vandaag om 10:50 uur beginnen.

