De Sanderson Farm Championship is onderdeel van de PGA Tour en werd in 1968 opgericht. De golfers spelen in Jackson in de staat Mississippi. Het toernooi vindt dit jaar van donderdag 29 september tot en met maandag 2 oktober plaats.

De recordhouders van het toernooi zijn Dwight Nevil, Brian Henninger en Fred Funk. De drie Amerikanen wisten het toernooi in het zuidoosten van de Verenigde Staten twee keer op hun naam te schrijven.

Ad

De winnaar van het golftoernooi in 2021, Sam Burns, mocht in 2021 ruim 1,2 miljoen dollar bijschrijven, maar de golfers kijken wellicht nog wel meer uit naar de uitreiking van de trofee, Reveille the Rooster.

Golf Golf | Ook Koepka maakt overstap naar LIV Golf - Dit is waarom de PGA geen kant op kan 23/06/2022 OM 13:23

Reveille the Rooster

De Bronzen Haan die vernoemd is naar het ontwaken in de ochtend, réveiller betekent immers ontwaken in het Frans, kent een lange historie en is inmiddels zelfs een beetje cult geworden onder de golfliefhebbers.

De prijs is ontworpen door de kunstenaar Malcom DeMille. Hij beschrijft de Bronzen Haan op een bijzondere wijze. “Het is alsof je naar de tuin gaat en een stoere haan ziet die rondloopt en door de modder trapt.” De prijs wijkt sterk af van de klassieke trofeeën. “Het is uniek en anders.”

Ware grootte

De haan is een verwijzing naar de pluimveehouderij van Sanderson Farms. De CEO van het bedrijf, Joe Sanderson, kwam samen met DeMille op het idee om de haan het uithangbord te maken van het evenement.

Toernooidirecteur, Steve Jent, legt uit hoe de haan aan zijn bronzen omhulsels kwam. “Sanderson wist vanaf het begin hoe hij het wilde hebben. Andere toernooien hadden kristallen of zilveren prijzen, maar hij wilde een bronzen haan die op ware grootte werd nagemaakt."

Reveille the Rooster is op ware grootte nagemaakt. Foto: Getty Images

30.000 dollar

Er zijn twee verschillende soorten van Reveille the Rooster. Een versie die DeMille ‘de eeuwige trofee’ noemt en altijd bij het kampioenschap blijft en een kleinere, individuele trofee die de winnaar elk jaar mee naar huis mag nemen.

Over de waarde van de haan wil de kunstenaar geen details loslaten. De eeuwige trofee wordt geschat tussen de 8.000 en 30.000 dollar, de individuele trofee is zo’n 5.000 tot 10.000 dollar waard.

Goede doel

In de omgeving van Jackson is de haan een populair symbool geworden. Zo wordt er een karrenvracht aan merchandise-artikelen verkocht met het logo van Reveille. Petten, shirts en tassen met het logo zijn bovendien volop te bespeuren bij andere golftoernooien.

Het toernooi en Reveille the Rooster dragen ook hun steentje bij aan de lokale gemeenschap. Zo gaat een deel van de opbrengsten naar de uitbreiding van het lokale kinderziekenhuis. Reveille de haan is daarmee niet alleen een cultheld voor de golfwereld, maar op termijn ook een levensredder.

Waar kijk je de Sanderson Farm Championship?

De Sanderson Farm Championship is elke dag live en reclamevrij te zien op discovery+ . Volg hier wie de volgende Bronzen Haan in ontvangst mag nemen.

Golf Golf | Rel in golfwereld nu Saoedi-Arabische tour op stoom komt 08/06/2022 OM 13:18