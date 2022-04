Ruim een jaar geleden leek er een definitief einde te komen aan de carrière van Tiger Woods. Een verschrikkelijk auto-ongeluk zorgde voor meerdere ernstige blessures, waarvan een hevig beschadigd rechterbeen de ernstigste was. Zowel het been als de enkel waren verbrijzeld.

Woods moest opnieuw leren lopen en heeft inmiddels een hele ijzerwinkel aan metalen platen en schroeven in zijn been zitten. In eerste instantie werd er zelfs gevreesd voor zijn leven, maar Woods kwam erbovenop en revalideerde wonderbaarlijk snel.

Woods koning van comebacks

Woods pakte het golf weer op, maar was voorzichtig. Een toekomst als full-time golfer zit er niet meer in en dus kiest hij zijn toernooien uit . Als een golfer de krenten uit de pap mag kiezen, dan staan The Masters natuurlijk bovenaan de lijst. De vraag is echter of Woods fit genoeg is om af te slaan donderdag.

Er komen steeds positievere berichten naar buiten en er duiken filmpjes op van een sterk ogende Tiger Woods die aan het trainen is op de banen van Augusta. Het officiële bericht dat de vijfvoudig winnaar van het toernooi meedoet, is echter nog niet gekomen. Het wordt donderdag een zogenaamde 'Game-time decision' of Woods meedoet.

“Ik zal nooit meer voltijds spelen” - Tiger Woods na heftig auto-ongeluk

Legendarische comeback

Mochten de fans krijgen waar ze op hopen, dan zou het niet de eerste legendarische comeback van Woods zijn op The Masters. Jarenlang was de Amerikaan extreem dominant in het golfen en won hij het ene na het andere toernooi. Na privéproblemen kwam Woods echter in een dip te zitten. De resultaten bleven uit en Woods was minder vaak aanwezig op toernooien.

In 2019 was hij echter ineens terug. Vooraf gaven de bookmakers Woods een kans van 3 procent om het toernooi te winnen, maar daar had hij geen boodschap aan. Woods versloeg een veld vol jonge talenten en mocht voor de vijfde keer het groene jasje aantrekken.

Een toernooi vol toppers

De aanwezigheid van Tiger Woods in Augusta zou de kers op de taart zijn van een fantastisch veld. Alle wereldtoppers zijn aanwezig bij het toernooi op 's werelds meest exclusieve golfbaan. De 18 holes die tijdens het toernooi gespeeld worden, worden alleen gebruikt voor The Masters. De rest van het jaar is de baan niet toegankelijk, hetgeen The Masters zijn magische uitstraling geeft.

De golffans kunnen zich dan ook verheugen op een mooi weekend. De gehele top 20 is aanwezig op het toernooi, met onder andere de winnaars van de afgelopen jaren Hideki Matsuyama en Dustin Johnson. Verder maken grote namen als Rory Mcilroy, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Jon Rahm en kersvers nummer 1 van de wereld Scottie Scheffler hun opwachting.

