De LIV Tour begint steeds meer op stoom te komen. In eerste instantie waren de spelers terughoudend om de overstap te maken, vooral omdat de PGA met harde dreigementen kwam. Spelers die voor LIV zouden spelen, zouden niet meer aan PGA-toernooien mee mogen doen en geschrapt worden van de wereldranglijst. Dit veranderde toen Phil Mickelson openlijk sprak over een eventuele overstap.

Toen het eerste schaap over de dam was, volgden er meer. Inmiddels hebben grote namen als Dustin Johnson, Sergio Garcia, Ian Poulter en Bryson DeChambeau zich ook aan LIV verbonden en deze week kwam daar dus ook Broeks Koepka bij. Koepka is één van de populairste golfers ter wereld en won in zijn carrière al vier majors. Zo bloedt de PGA Tour constant spelers en moest er iets gebeuren.

PGA beweegt mee

Tijdens de aankondiging van de transfer van Koepka door LIV was er in Connecticut een persconferentie van de PGA. De traditionele golforganisatie kondigde aan dat er volgend jaar bij een aantal toernooien significant meer prijzengeld te verdienen valt en dat een deel van de toernooiopzet van LIV wordt gekopieerd.

Zo probeert de PGA naar de spelers toe te bewegen, maar tegen het grote geld vanuit Saoedi-Arabië valt niet op te boksen. Op de acht toernooien van LIV is in totaal 255 miljoen dollar aan prijzengeld te verdienen. Het eerste toernooi van LIV enkele weken geleden was direct historisch. In totaal was er 25 miljoen dollar aan prijzengeld beschikbaar, waarvan 3,7 miljoen voor de winnaar. Nooit eerder was er zo veel geld te verdienen op een golftoernooi.

De verwachting is dat het nieuwe beleid van de PGA weinig zal uitrichten. Niet alleen beschikt de LIV Tour nog steeds over veel meer financiële middelen, maar ook zijn de dreigementen van de PGA weinig krachtig. De belangrijkste toernooien, zoals The Masters en de US Open, staan op zichzelf. Hier zijn de spelers die op de LIV Tour spelen dus nog altijd welkom.

Voor de spelers die de overstap maken naar de LIV Tour is er nu dus sprake van een win-winsituatie. Het grote verschil met de PGA Tour is dat spelers op de LIV Tour financiële garanties krijgen. Ze krijgen een flink salaris betaald om de toernooien te spelen, terwijl de golfers op de PGA Tour hun brood moeten verdienen door prijzengeld bij elkaar te spelen. Dit zorgt voor meer financiële onzekerheid.

Het vooruitzicht om de belangrijkste toernooien alsnog te kunnen spelen met een gegarandeerd salaris is voor veel spelers logischerwijs aanlokkelijk. De PGA Tour heeft niet alleen niet de financiële middelen om hiermee te concurreren, het kan vanwege de structuur van de organisatie geen kant op.

PGA zit klem

Dit heeft alles te maken met het jaar 1974. Golf was een zeer marginale sport, omdat het bijzonder duur was om op televisie uit te zenden. Toen Deane Beman de baas werd dat jaar zette hij een nieuwe organisatie op met exact dezelfde bestuurders. Dit was echter een non-profit organisatie. Daardoor hoefde de PGA veel minder belasting te betalen en kon het grote bedragen uitgeven aan prijzengeld en goede doelen. Het grootste deel van het geld dat uitgegeven werd viel echter onder de vage categorie overhead kosten.

Jarenlang was dit een perfect model. De PGA gaf miljarden aan goede doelen en kwam bekend te staan als een altruïstische organisatie. Toen LIV om de hoek kwam kijken, kwamen echter ook de beperkingen van het non-profit model naar boven. Als non-profit organisatie is het niet toegestaan om zomaar grote sommen geld aan individuen te geven.

Zelfs als de PGA Tour ook met honderden miljoenen aan salarissen had willen smijten, dan was dit wettelijk niet mogelijk geweest. Hierdoor zit de PGA Tour volkomen klem en moet het lijdzaam toezien hoe de LIV Tour steeds meer van zijn sterren kaapt met grote zakken geld.

Bovendien is LIV totaal niet geïnteresseerd in het opzetten van een financieel gezonde organisatie. Het wordt gesteund door gigantische hoeveelheden overheidsgeld vanuit Saoedi-Arabië en dus groeien de bomen tot in de hemel. LIV kan uitgeven wat het wil en aan wie het wil en dus is de PGA volkomen kansloos, tenzij het aandraagt dat het moreel verwerpelijk is om dit geld te accepteren.

Dat is de strategie die gekozen is door de PGA. Het geld van LIV is omgedoopt tot bloedgeld waar de golfers geen aanspraak op zouden moeten willen maken. De misstanden op het gebied van mensenrechten en de moord op journalist Jamal Khashoggi worden zijn veelgehoorde argumenten. Deze tactiek werkt bij sommige spelers, zoals Rory Mcilroy en Justin Thomas, maar zoals nu blijkt is een groot deel van de golfers ongevoelig voor dit beroep op het morele kompas.

