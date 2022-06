LIV Golf Series is een project onder leiding van oud-golfer Greg Norman dat op veel punten te vergelijken is met de verfoeide Super League in het voetbal. LIV Golf Series geeft de spelers meer financiële zekerheid door met vaste salarissen te werken. Op de PGA Tour moeten spelers hun inkomsten bij elkaar spelen door prijzengeld binnen te halen. Een vormdip kan spelers op die manier veel geld kosten.

Omdat LIV Golf Series door de Saoedi-Arabische staat gefinancierd wordt, is er aan geld geen gebrek op deze Tour. LIV kan golfers dus grote bedragen bieden om zich aan deze Tour te verbinden, zonder dat de spelers daar direct prestaties tegenover hoeven te zetten.

Toen de nieuwe Tour in 2019 werd aangekondigd reageerde de PGA tour als door een adder gebeten. Het maakte duidelijk dat spelers die meededen aan wedstrijden in de nieuwe competitie nooit meer welkom zouden zijn op toernooien van de PGA. Dit zou betekenen dat belangrijke toernooien als de vier Majors en de Ryder Cup ook niet meer tot de mogelijkheden zouden behoren. In eerste instantie maakte dit dreigement genoeg indruk en lang bleef het stil.

Phil Mickelson gooit de knuppel in het hoenderhok

Dit veranderde toen legende Phil Mickelson zich openlijk uitsprak voor de nieuwe Tour en op 1 juni ontplofte de zaak helemaal. De deelnemers aan het eerste LIV Golf Series evenement werden bekendgemaakt en daarop waren veel grote namen te zien. Onder andere Dustin Johnson, Sergio Garcia, Louis Oosthuizen en Lee Westwood hadden de stap gemaakt. Later verscheen ook Mickelson op de startlijst.

Johnson is voormalig nummer van de wereld en Masters winnaar. De Amerikaan zou 150 miljoen dollar hebben ontvangen om zich aan LIV Golf Series te verbinden. Als de berichten van Sky Sports kloppen en ook DeChambeau, Reed en Fowler gaan spelen op de nieuwe Tour, staat de PGA voor een groot probleem. Houden ze voet bij stuk en worden deze spelers verbannen van de PGA Tour? Of geven ze mee omdat deze spelers ook voor de commerciële waarde van de PGA van groot belang zijn?

Op 11 juni gaat de eerste wedstrijd van de nieuwe Tour van start. Op de Centurion Club in Engeland wordt een toernooi met 48 spelers georganiseerd. Van de acht geplande evenementen vindt het grootste deel plaats in de Verenigde Staten. Er is een toernooi in Engeland, Thailand en Saoedi-Arabie, terwijl de andere vijf toernooien in de Verenigde Staten plaatsvinden.

