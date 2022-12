The Match is inmiddels een jaarlijks terugkerend fenomeen, waar de laatste jaren vooral in teams gespeeld wordt. Dit keer waren het dus de jonge honden Jordan Spieth en Justin Thomas tegen de meer ervaren Tiger Woods en Rory Mcilroy.

Alle spelers speelden met hun eigen bal en de beste score per team telde. Omdat er sprake was van matchplay, maakt het totaal aantal slagen niet uit. per hole was simpelweg één punt te verdienen.

Thomas en Spieth maken het verschil op de greens

Het publiek had er duidelijk zin in op de Pelican Golf Club in Belleair, Florida. Het spelen onder kunstlicht gaf een aparte sfeer toen de vier mannen voor het eerst afsloegen en zorgde af en toe ook voor problemen bij de spelers. Dankzij de lange schaduwen konden ze soms niet goed zien waar hun bal precies lag in de swing.

Op de eerste hole liet Tiger Woods zien dat hij het golfen nog altijd niet verleerd is en over stalen zenuwen beschikt. Met een lastige putt zorgde hij ervoor dat zijn team niet meteen tegen een achterstand aankeek.

Dat was na de tweede hole echter wel het geval. Justin Thomas maakte een fenomenale putt van meer dan 10 meter en Rory Mcilroy viel verslagen op de knieën. Uiteraard vierden Spieth en Thomas het eerste punt van de wedstrijd door Woods en Mcilroy verbaal uit te dagen, zij het met een knipoog.

Vanaf dat moment waren Thomas en Spieth los, want ook de derde en de vierde hole werden gewonnen. Dit keer was het Spieth met een knappe putt, waardoor de voorsprong op twee kwam.

De hole erna begonnen de speciale spelletjes die The Match typeren. De spelers mochten één voor één een club kiezen waar de hele hole mee gespeeld moest worden. Bovendien mocht niet dezelfde club worden gekozen als een andere speler.

Dit leverde spectaculaire beelden op. Vooral een heus 'trickshot' van Tiger Woods, die de bal helemaal rechts liet beginnen en met effect terug liet draaien zorgde voor opwinding bij het publiek.

Uiteindelijk was het Justin Thomas die erg knap met zijn houten vijf de beslissende putt wist te maken en de voorsprong zo op drie bracht voor zijn team.

Kleine comeback van Woods en Mcilroy

Het publiek moest lang geduld hebben tot Woods en Mcilory eindelijk een punt op de kaart konden zetten. Op de zevende hole was het pas zover. Rory Mcilroy wist zichzelf te redden na een spectaculair schot vanuit de bomen. Vervolgens was zijn birdie-putt uitstekend en zo werd de achterstand teruggebracht tot twee.

De vreugde was echter van korte duur, want de hole erna was er wederom een uitstekende putt van Justin Thomas die de voorsprong weer op drie punten zette. Op de tiende hole werd de strijd door Spieth beslist. Door een ongelofelijke bal te slaan vanaf de bladeren gaf hij zichzelf een kans op birdie. Deze kans liet Spieth niet liggen en dus was de voorsprong vier punten met met nog twee holes te gaan.

2,5 miljoen dollar voor herstel na orkaan Ian

The Match is nu al enkele jaren vooral gericht op het ophalen van geld voor het goede doel. Dit keer was de schade die vorig jaar ontstond in Florida na Hurricane Ian het thema. Er werd flink gedoneerd tijdens, voor en na de wedstrijd.

Volgens de organisatie is er nu al meer dan 2,5 miljoen dollar opgehaald. Er stonden onder andere extra donaties op het spel bij birdies en dus was het goede putten van Thomas en Spieth goed voor de werving.

Het zal de spelers goed hebben gedaan en ook het beeld van Tiger Woods terug op de golfbaan viel duidelijk goed bij de fans en de golfers. Vorige week moest Tiger nog een toernooi op de Bahamas afzeggen vanwege de blessures. Bij The Match mocht de legendarische golfer echter een karretje gebruiken en dus waren er weinig problemen. Woods werd geprezen om zijn krachtige swing, ondanks de vele blessures.

